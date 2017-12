80.000 de români au petrecut la Serbările Timişoreana

Cele trei zile în care Caravana Serbărilor Timişoreana a readus voia bună la Constanţa au trecut parcă prea... repede. Aceasta este concluzia generală a celor peste 80.000 de spectatori, care, de vineri până duminică, s-au bucurat de o atmosferă de neuitat, într-un frumos decor: faleza Cazinoului din Constanţa, din zona Poarta 1 a portului. Serile cu cele mai îndrăgite trupe din România sau după-amieziele cu concursuri amuzante, mici şi fripturi îmbietoare pe grătarele încinse, dar mai ales berea rece cu tradiţie de trei secole, au făcut deliciul tuturor participanţilor. Seria distracţiilor s-a încheiat, duminică seara, în aplauzele a peste 5000 de oameni, printr-un concert electrizant susţinut de Direcţia 5. Publicul a fost conectat la scenă cu mult înainte, graţie celor de la trupa Zero, care au ştiut să cucerească inima unui public pretenţios, ce i-a răsplătit prin aplauze prelungite. Vineri seara, au cântat Viţa de Vie şi Cargo, iar sâmbătă, spectatorii au vibrat pe ritmurile trupelor Vunk şi Holograf.

• Trupa Zero: „Constanţa a fost mereu un oraş care ne-a primit cu multă căldură” • „Pentru noi este al treilea an de Serbări, iar atmosfera de acum a întrecut orice show din anii trecuţi la Constanţa. E frumos şi dificil, în acelaşi timp, atunci când cânţi acasă: aici sunt familia, prietenii şi cunoscuţii, cărora eşti dator să le dai tot ce ai mai bun”, a declarat solistul trupei Zero, Laur Costea. „Este visul oricărui om, când se apropie vara, să ajungă la mare, să intre cu picioarele în apă, să asculte muzică la difuzoarele încrâncenate, să se simtă bine cu prietenii şi să se răcorească la o bere bună. Aici este o locaţie excelentă pentru concert, a cântat şi Julio Iglesias, locul este foarte fumos şi lumea ajunge cu uşurinţă, dovadă că, de trei zile, zona a fost plină. Constanţa a fost mereu un oraş care ne-a primit cu multă căldură, tocmai de aceea ne simţim mereu excelent aici”, a declarat chitaristul trupei Direcţia 5, Nicu Damalan, la finele concertului. Membrii formaţiei au răspuns cu entuziasm aplauzelor şi bis-urilor din rândul publicului numeros, iar la finalul concertului s-au înclinat în faţa acestuia.

• Muzică şi bere cu tradiţie • Atmosfera excelentă de petrecere, condiţiile civilizate, personalul prietenos şi foarte bine instruit, logistica impresionantă a show-urilor televizate - cu instalaţii de sonorizare şi ecrane cu leduri de ultimă generaţie - le-au adus organizatorilor aprecierea deosebită a miilor de spectatori de toate vârstele şi, totodată, din partea reprezentanţilor Primăriei Constanţa, care s-au declarat încântaţi că au putut oferi locuitorilor oraşului şi turiştilor momente de neuitat. „O inimă deschisă şi o vorbă bună sunt binevenite oricând. De trei sute de ani, Timişoreana este alături de români în momentele în care petrec alături de cei dragi. Anul acesta, sărbătorim voia bună de pretutindeni şi ne bucură să regăsim alături de noi oameni calzi, care ştiu să preţuiască buna dispoziţie alăturată unei beri cu tradiţie”, a spus Ştefan Teodorescu, Group Brand Director Volume Brands Ursus Breweries. La sfârşitul acestei săptămâni, caravana Serbărilor Timişoreana va face următoarea oprire la Galaţi.