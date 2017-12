A doua şansă pentru profesorii corigenţi

Peste 20% din profesorii care nu au luat note peste cinci la titularizare mai au o şansă de a lucra în învăţămînt, participînd la concursul pentru suplinitorii calificaţi sau la testarea pentru suplinitorii fără studii corespunzătoare. Ieri a fost ultima zi de primire a dosarelor cu cererile pentru suplinirea posturilor, după ce în urmă cu o zi peste 300 de cadre didactice depusese deja cererile. Candidaţii cu note peste 5,00 obţinute la Concursul naţional unic de ocupare a posturilor declarate vacante din învăţămîntul preuniversitar nu depun cerere în schimb, cei care au obţinut note sub 5,00 au depus doar cerere de testare. Suplinitorii calificaţi care nu au participat la Concursul naţional unic de ocupare a posturilor declarate vacante din 2006 au depus dosare complete, avînd posibilitatea să opteze pentru notele din 2004 şi 2005, iar suplinitorii necalificaţi au depus, de asemenea, toată documentaţia cerută de metodologie. “Inspectoratul a recomandat suplinitorilor calificaţi care au participat la Concursul naţional unic de ocupare a posturilor declarate vacante din învăţămîntul preuniversitar 2006 şi au luat note sub 5,00 să depună cerere de testare, indiferent de rezultatele din 2004 sau 2005. Suplinitorii calificaţi care nu au participat la Concursul naţional din 2006 pot opta să fie testaţi pe a doua specializare”, a declarat purtătorul de cuvînt al ISJ, Marinela – Natalia Mrejeru. Astăzi şi mîine are loc testarea suplinitorilor conform unui grafic stabilit de ISJ, iar rezultatele vor fi afişate în data de 2 septembrie. Depunerea contestaţiilor, analizarea şi rezolvarea lor, precum şi afişarea rezultatelor definitive vor avea loc în data de 4 septembrie. Reamintim că rezultatele de la examenul de titularizare din vară au fost slabe în întreaga ţară. Astfel, 23,55% din candidaţi au obţinut note între 1 şi 4,99, iar 40% din note au fost între 5 şi 6,99. Doar 35% din cei care au susţinut examenul de titularizare au luat note peste 7, astfel încît au dreptul să fie titulari pe posturi. Dintre aceştia, 36 de candidaţi au reuşit să obţină media 10. Promovabilitatea generală a fost de 76,31%, adică doar acest procent din totalul profesorilor candidaţi la titularizare au reuşit să ia note peste 7. La examenul naţional de titularizare s-au înscris 47.320 de candidaţi, dar au susţinut examenul doar 34.885, adică aprox. 80%.