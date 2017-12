A doua victorie pentru juniorii B de la FC Viitorul, a doua înfrângere pentru cei ai Farului

11:44:03 / 13 Mai 2015

juniori

Am fost la meciul cu Dinamo si am fost dezamagit de evolutia juniorilor de la Faru. Dinamo au fost mai bine pregatiti si au castigat pe merit, chiar daca unele goluri au fost inscrise in urma unor greseli personale. Insa atitudinea micilor faristi a fost una de maidan, cu tipete si urlete de lupta, si fotbal mai putin. Felicitari grupului de suporteri care i-au incurajat pe juniori, chiar si la scorul de 3-0.