A fi sau a nu fi român în Marea Britanie

Românii care muncesc în Marea Britanie spun că decizia de a ieşi din UE este greşită şi se tem pentru locurile lor de muncă. Mulţi sunt decişi să revină în țară, dacă situaţia economică a Regatului Unit se va înrăutăţi. ”Şocant! 52% sunt idioţi. Nu pot să cred că şi-au aruncat ţara în incertitudine”, a declarat Amada Udreş, originară din Slatina, pentru Mediafax. ”Preţurile vor fi mai mari, în general. Se zice că va fi greu să se ia împrumuturi pentru case. Lira e foarte jos. Eu sunt ok pentru că noi lucrăm cu România, deşi fabricile din România vor suferi. Dacă scade lira, vor fi loviţi”, a mai spus Amada Udreş. Dragoş Zdrânc, de 27 de ani, din Alba Iulia, care s-a întors recent din Marea Britanie, după ce a lucrat în comerţ, a declarat că mulți români se vor întoarce în țară. ”Va trebui să-și obțină drept de ședere. Marea Britanie are o economie foarte bună, dar nu cred că se va menține după această decizie. În Londra, unde am lucrat eu, erau foarte mulți imigranți, între care și români, care făceau munca de jos. Această muncă nu cred că o vor face și englezii”, a spus Dragoș Zdrânc. Există însă și români fericiți! Mihai Bogdan Tutunaru, de 40 de ani, din Craiova, stabilit din 2014 în Regatul Unit, este mulţumit de referendum: ”Eu mă bucur foarte mult că au votat pentru părăsirea UE, pentru că nu vor mai avea toate leprele beneficii. Atmosfera nu stă chiar pe roze, pentru că nu se știe ce va fi, dar atâta timp cât suntem corecți și plătim taxe, săptămânal, în jur de 150 de lire, suntem muncitori și ne vedem de treabă, cred că Regatul are grijă de noi. Se aude că lira va ajunge cât dolarul, dar regina are grijă de noi, nu ne lasă. De afectat, eu cred că nu ne va afecta pe noi, românii”.

Premierul Dacian Cioloş a declarat că nu va exista un impact imediat asupra drepturilor pe care le au românii care muncesc în Marea Britanie şi că nu va exista un impact semnificativ pe termen scurt asupra economiei. Şeful Executivului a subliniat că procesul de ieşire al Marii Britanii din UE este de durată, iar în tot acest timp, Regatul Unit rămâne stat membru cu drepturi şi obligaţii depline. ”Etapele următoare presupun solicitarea formală de ieșire din UE pe care Marea Britanie va trebui să o facă, după care vor începe negocierile dintre UE şi Marea Britanie şi România va participa activ la ele, pentru a se ţine cont şi de aşteptările noastre”, a mai spus Cioloş.