A murit Guy Hamilton, regizorul mai multor filme cu James Bond

Regizorul britanic Guy Hamilton, care a realizat patru dintre filmele cu James Bond, a încetat din viață joi, la vârsta de 93 de ani, a anunțat actorul britanic Roger Moore, informează AFP.

''Cu incredibilă tristețe, am aflat că minunatul regizor Guy Hamilton a intrat în marea sală de montaj din cer'', a scris pe Twitter artistul de 88 de ani, care l-a întruchipat de două ori pe renumitul agent secret 007 sub conducerea celui dispărut, în ''Live and Let Die'' (1973) și ''The Man with the Golden Gun'' (1974).