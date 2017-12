A treia rectificare bugetară convine

E DE BINE A treia rectificare bugetară din acest an suplimentează bugetele Justiţiei, Agriculturii, Transporturilor, Educaţiei, Apărării, în principal pentru plata în avans a titlurilor executorii pentru bugetari, dar taie din bugetele Preşedinţiei, Parlamentului, Externelor și Economiei, cu un deficit de 2,2%. Rectificarea, efectuată în mod excepţional de Guvern, prin derogare de la lege, este determinată de rezultatele calculate pentru intervalul 1 ianuarie - 31 octombrie 2014, care scot în evidenţă un excedent de 0,29% din PIB, faţă de un deficit de 1,18% din PIB aferent aceleiaşi perioade a anului precedent. Guvernul arată că rezultatele economice de până în prezent argumentează posibilitatea realizării unei creşteri economice de 2,6%, în 2014, faţă de 2,2% cât se estimase la elaborarea legii bugetului de stat. „Rectificarea este una pozitivă, cuprinzând plăți de peste 4 miliarde lei și o creștere de venituri cu 1,3 miliarde lei. Pentru prima dată, arieratele bugetului de stat și ale bugetelor locale vor fi egale cu zero, în timp ce deficitul bugetului general consolidat se menține la 2,2% din PIB. Mai mult, după ce am fost acuzați că încheiem 2014 cu un excedent bugetar, vreau să clarific faptul că tocmai asta ne permite ca peste 4 miliarde lei care ar fi trebuit achitate anul viitor să poată fi cheltuite acum. Este o măsură care anihilează impactul reducerii CAS cu peste 90% și care stimulează consumul intern“, a declarat ministrul delegat pentru Buget, Darius Vâlcov.

UNDE SE DUC BANII Astfel, Ministerul Justiţiei va primi 414,5 milioane lei (în principal pentru plata hotărârilor judecătoreşti având ca obiect drepturi de natură salarială), Ministerul Public - 208,2 milioane lei (din care 205,8 milioane lei pentru drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi 2,4 milioane lei pentru investiţii la sediile parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti), Ministerul Agriculturii - 174,1 milioane lei (în principal drepturi de natură salarială), Ministerul Transporturilor - 168,5 milioane lei (în principal pentru finalizarea proiectelor ex-ISPA, decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită de care au beneficiat unele categorii sociale şi pentru contravaloarea serviciilor de navigaţie aeriană de rută restante), Ministerul Educaţiei - 140,6 milioane lei (în special salarii), Ministerul Apărării Naţionale - 73 milioane lei (suplimentarea cu 100 milioane lei pentru achiziţii de materiale, active fixe, servicii și reparaţii la tehnica de luptă), Ministerul Afacerilor Interne -35,4 milioane lei (salarii), Ministerul Culturii - 9 milioane lei (salarii, restaurare de monumente istorice, precum şi lucrări la Palatul Culturii din Iaşi), Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor - 457 milioane lei, Serviciul Român de Informaţii - 14,1 milioane lei, iar Serviciul de Telecomunicaţii Speciale - 2,7 milioane lei.

CINE PIERDE De cealaltă parte, bugetul Ministerului Muncii va fi diminuat cu 847,4 milioane lei, reprezentând, în principal, transferuri către bugetul asigurărilor sociale de stat şi cel al asigurărilor pentru şomaj, iar bugetul Ministerului Sănătăţii va fi redus cu 251,2 milioane lei, reprezentând transferuri către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Şi bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va fi diminuat cu 667,4 milioane lei, dar bugetele locale vor fi alimentate suplimentar cu sume defalcate din TVA, în cuantum de 2 miliarde lei. Alte 726,7 milioane lei vor fi alocate primăriilor pentru achitarea arieratelor. Reduceri de bugete vor mai fi operate la Preşedinţie (1 milion lei), Senat (357.000 lei), Camera Deputaţilor (3,3 milioane lei), Ministerul Afacerilor Externe (18,8 milioane lei), Ministerul pentru Societatea Informaţională (2,2 milioane lei), Ministerul Economiei (36,2 milioane lei) și Autoritatea Electorală Permanentă (4,2 milioane lei).