A treia semifinală europeană pentru CVM Tomis

Calificarea istorică de joi a echipei CVM Tomis Constanţa, în semifinalele Cupei CEV la volei masculin, reprezintă, la ora actuală, cel mai bun rezultat internaţional pentru clubul de la ţărmul mării. În 2009, Tomis cucerea medalia de bronz în Cupa Challenge, a treia competiţie ca valoare din voleiul european, iar în 2012 era eliminată în semifinalele aceleiaşi competiţii, ocupând locul 3 în clasamentul final, la egalitate cu Prefaxis Menen. Cupa Confederaţiei Europene de Volei este a doua ca valoare printre competiţiile organizate de CEV, iar voleibaliştii constănţeni nu vor să se oprească aici! Dacă va elimina în semifinale pe Paris Volley, campioana României ar realiza o nouă premieră: prima finală europeană din istoria clubului! Disputa cu vicecampioana Franţei este programată în 25 februarie (manşa tur, la Paris, de la ora 21.00), respectiv în 1 sau 2 martie (manşa retur, la Constanţa).

„Paris Volley este cu siguranţă o echipă mai valoroasă decât Maliye, dar şi noi suntem capabili de a juca mai bine decât am făcut-o astăzi (n.r. - joi). În ultimele săptămâni am avut un program foarte încărcat, multe drumuri prin România sau în străinătate, câte două meciuri pe săptămână. Trebuie să pregătim cât mai bine aceste două partide cu Paris şi vom vedea ce va fi. Cred că şansele de calificare sunt egale, la ora actuală”, consideră Andrey Zhekov, căpitanul echipei constănţene. „Avem avantajul de a juca returul acasă şi de a putea remonta un eventual eşec în deplasare. Cred că şansele de calificare sunt egale, iar noi trebuie să abordăm cu seriozitate şi cu multă încredere cele două partide pentru a ajunge în finală”, spune centrul Andrei Spînu. „Paris Volley este o echipă de valoare, de podium în campionatul francez. Are doi-trei jucători foarte buni, dar şi noi avem multe valori în echipă. Şansele de calificare în finală cred că sunt egale”, declară antrenorul principal Martin Stoev. „Au un lot destul de valoros, au învins cu 3:1 în Germania chiar dacă au schimbat patru jucători după ce câştigaseră primele două seturi. Paris Volley este o echipă foarte bună, are jucători buni, antrenor bun, însă cred că noi suntem mai buni. Sper să jucăm o finală la Constanţa, prima după mulţi ani pentru o echipă din România”, afirmă Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis.

PARIS VOLLEY ESTE VICECAMPIOANA FRANŢEI Viitoarea adversară a Tomisului a ocupat locul 3 în Liga Campionilor, apoi a ajuns în Cupa CEV, la fel ca şi campioana României. Parizienii, vicecampioni naţionali în sezonul trecut, au câştigat patru meciuri în Grupa C, dar nu au reuşit să urce mai sus de locul 3, fiind devansaţi de Asseco Resovia Rzeszow (Polonia, 13 puncte) şi Budvanska Rivijera Budva (Muntenegru, 12 puncte). În Challenge Round-ul Cupei CEV au eliminat o echipă germană, TV Ingersoll Bühl, cu două victorii, 3:0 şi 3:1. „Paris are două extreme de valoare, mai bune decât jucătorii noştri pe acest post. Ivovic a jucat chiar la noi în sezonul trecut, iar pe Trommel îl ştiu bine tot din campionatul Turciei, de la IBB Istanbul. Cred că şansele de calificare în finală sunt egale, dar Constanţa e favorizată de faptul că va fi gazdă la retur. Aş vrea să se califice în finală cei din Constanţa, suntem fanii lor, pentru că ne-au eliminat”, spunea joi, după eliminarea formaţiei sale, Josko Milenkoski, antrenor principal la Maliye Milli Piyango.

Într-adevăr, Paris Volley se bazează pe câţiva stranieri de valoare: coordonatorul spaniol Hernan Ruperez (titular la naţională, coleg cu Israel Rodriguez, de la Tomis), extremele Jeroen Trommel (33 de ani, fost internaţional olandez) şi Marko Ivovic (23 de ani, rezervă în naţionala Serbiei), centrul Ardo Kreek (internaţional estonian) şi libero-ul german Markus Steuerwald (şi el internaţional). Titulari contra lui Bühl au fost şi doi francezi, Mory Sidibe (a doua opţiune pentru postul de universal în naţională) şi Philippe Tuitoga (centru). Din lotul lărgit mai fac parte alţi cinci francezi tineri plus centrul Dennis van der Veen (fost internaţional olandez), extrema William Bersani Da Costa (brazilian) şi universalul sârb Goran Maric. Ultimul nu este complet refăcut după o accidentare suferită în prima etapă din Liga Campionilor, motiv pentru care parizienii l-au transferat pe Sidibe, la sfârşitul lunii octombrie. În campionat, Paris Volley ocupă locul 2 după 18 etape, cu 36 de puncte, la fel ca şi Ajaccio. Lider este Tours VB, cu 39 de puncte.