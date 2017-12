A venit pe lume Harper Seven Beckham

Barza a fost foarte ocupată la sfârşitul săptămânii trecute, două celebrităţi devenind din nou mămici. Victoria Beckham şi Kate Hudson au adus pe lume o fetiţă, respectiv un băieţel, la Los Angeles. Fosta membră a trupei Spice Girls a devenit mamă pentru a patra oară, după ce duminică a venit pe lume o fetiţă care a primit numele Harper Seven Beckham. Un prieten apropiat cuplului a spus că Harper este un vechi nume englezesc, care i-a plăcut întotdeauna Victoriei, iar cel de-al doilea, Seven, în traducere Şapte, este considerat a fi un număr norocos, mai ales că fetiţa s-a născut în luna a şaptea şi puţin după ora şapte. Noul membru al familiei Beckham a fost adus pe lume prin cezariană, la fel ca şi ceilalţi trei copii ai cuplului Beckham. Fetiţa a cântărit la naştere 3,45 kilograme şi s-a născut la spitalul Cedars Sinai din Los Angeles.Soţii Beckham mai au trei băieţi: Brooklyn, de 12 ani, Romeo, de 8 ani şi Cruz, de 6 ani.

Mai înainte a venit primul copil al cuplului format din Kate Hudson şi Matthew Bellamy, solistul trupei Muse. Actriţa, în vârstă de 32 de ani, a născut un băieţel sănătos, sâmbătă, într-o clinică din Los Angeles, a anunţat purtătorul de cuvânt al acesteia, fără a preciza ce nume a primit copilul. De altfel, cei doi artişti nu au vrut să ştie dinainte ce sex are copilul. În ianuarie anul acesta, Kate Hudson a anunţat că ea şi Matthew Bellamy, în vârstă de 33 de ani, aşteaptă un copil. În luna aprilie, cei doi s-au logodit, după o relaţie de circa un an. Acesta este primul copil al lui Matthew Bellamy şi al doilea al lui Kate Hudson, care mai are un fiu, Ryder, de 7 ani, cu fostul ei soţ, Chris Robinson, solistul trupei Black Crows.

Barza va rămâne destul de ocupată. Nici nu au apucat bine să se bucure de fiica lor, Billie Beatrice, născută în luna martie 2010, că actorii Eric Dane şi Rebecca Gayheart aşteaptă cel de-al doilea copil. Vedeta din ”Beverly Hills, 90210” sau ”Vanished” şi starul din ”Grey\'s Anatomy / Anatomia lui Grey” sunt în al nouălea cer de fericire. În plus, actorul american declara recent că se simte mult mai atras de soţia lui, de când a devenit mămică. Cei doi s-au căsătorit în octombrie 2004, la Las Vegas.