A vrut să-şi vîndă fetiţa pentru băutură

Inspectorii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului au dispus, marţi, instituţionalizarea unei fetiţe de opt ani, din satul Negureni, care risca să fie vîndută de tatăl său. Potrivit Nicoletei Bolboşa, asistent social în cadrul Primăriei Băneasa, o femeie din satul Negureni, Florentina Vîrdol, a sunat la Poliţia şi la Primăria din Băneasa spunînd că vecinul ei, Dumitru Gheorghe, de 43 ani, se lăuda că îşi va vinde fetiţa. „Marţi dimineaţă, bărbatul zicea că, în jurul prînzului, se va întîlni la el acasă cu mai multe persoane de etnie rromă, cărora le va vinde fiica. Un echipaj al Poliţiei Băneasa a supravegheat casa lui Dumitru Gheorghe vreme de mai multe ore, însă rromii despre care spunea că-i vor cumpăra copilul nu şi-au mai făcut apariţia. Din cauza condiţiilor precare în care era crescută, am considerat că este necesară instituţionalizarea fetiţei care ne-a spus că tatăl său o bătea frecvent şi nu se îngrijea de ea”, a declarat Nicoleta Bolboşa. Potrivit cms. Vasile Mărcuţă, şeful Poliţiei Băneasa, Dumitru Gheorghe ar fi dator unor persoane de etnie rromă care nu au fost încă identificate, cărora le-ar fi dat buletinul său şi o factură de utilităţi. „Nu există indicii clare că a vrut să-şi vîndă copilul”, a declarat cms. Vasile Mărcuţă, şeful Poliţiei Băneasa. Potrivit anchetatorilor, după moartea soţiei, în 2003, bărbatul a căzut în patima băuturii şi nu i-a mai păsat de fetiţa sa, care, la aceea dată, avea trei ani. Singura sursă de venit a bărbatului este ajutorul social în valoare de 100 de lei, bani care se duc pe băutură în fiecare lună. În urmă cu doi ani, Primăria Băneasa a încercat să-l ajute oferindu-i un loc de muncă însă, din cauză că venea la serviciu sub influenţa alcoolului, a fost dat afară. Timp de cinci ani, fetiţa a fost crescută de bunica ei care locuieşte în aceeaşi curte cu tatăl copilei. Mizeria din locuinţa lui Dumitru Gheorghe este greu de descris în cuvinte, iar cu bărbatul nu se pot lega două vorbe, el fiind mai tot timpul băut. Zăpăcit de alcool şi abia ţinîndu-se pe piciore, Dumitru Gheorghe ne-a declarat: „Au venit ăia....teroriştii şi fata mea a dispărut. Cînd am văzut că nu mai e, mi-am luat o sticlă de băutură şi m-am apucat de băut. Cred că e la Constanţa, însă nu mă duc să o văd pentru că n-am bani. Poliţia zice c-am vrut s-o vînd, dar nu e aşa. Am nişte datorii la unii din oraş, dar o să le dau banii”. Vecinii bărbatului îl contrazic şi spun că individul se lăuda că va face rost de bani imediat ce-şi va vinde copila. „La crîşma din sat le-a spus tuturor că va scăpa de datorii şi de copil după ce-l va vinde contra sumei de 3.000 lei”, a spus Ioana Avram, una din vecinele bărbatului.