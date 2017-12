Absolvenţii Spiru Haret, nevoiţi să susţină din nou licenţa

Încăpăţânarea conducerii Universităţii „Spiru Haret” (USH) de a susţine că nu există nereguli în ceea ce priveşte diplomele de licenţă emise pentru specializările neautorizate/neacreditate din cadrul instituţiei, îi va costa scump pe absolvenţii din promoţiile 2008-2009. „Le transmitem studenţilor să stea liniştiţi, să se termine conflictul dintre Ministerul Educaţiei şi universitate, că diplomele sunt legale”, declara, anul trecut, purtătorul de cuvânt al USH, George Nicolau. Din păcate, diplomele la specializările de la învăţământul la distanţă (ID) şi la o parte din specializările la învăţământul la frecvenţă redusă (IFR), nu au fost recunoscute nici în acest an, motiv pentru care absolvenţii USH au pierdut nu numai titularizarea, dar şi masteratul. Cu adeverinţele eliberate de USH, „licenţiaţii” instituţiei de învăţământ superior care nu au mai dorit să-şi continue studiile la „Spiru Haret” s-au prezentat la mai multe universităţi din ţară şi s-au înscris la master. În această situaţie se numără şi Ştefan P., absolvent al specializării Psihologie la ID din cadrul USH. „După ce am susţinut examenul de licenţă în cadrul USH, pe care l-am luat, am primit o adeverinţă pe baza căreia m-am înscris la master la Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa, la Psihologie Clinică”, povesteşte Ştefan. În acest an, absolvenţii constănţeni ai USH s-au deplasat la Bucureşti pentru a-şi ridica diplomele de licenţă. Nu mică le-a fost mirarea când au aflat, de la conducerea instituţiei, că vor trebui să susţină din nou examenul de licenţă pentru a-şi putea lua diploma. „Le-au spus că trebuie să susţină o reevaluare şi revalidare. În aceste condiţii, anul meu de master este pierdut, pentru că nu pot să îmi iau licenţa în 2010 şi să am masteratul început din 2009, când, pentru a te înscrie la master ai nevoie de diploma de licenţă”, a declarat, dezamăgit, Ştefan.

• REALITATE IGNORATĂ • Potrivit rectorului Universităţii „Andrei Şaguna”, prof. univ. dr. Aurel Papari, în situaţia lui Ştefan se mai află alţi 56 de foşti masteranzi, actuali candidaţi la examenul de licenţă. Mai grav este faptul că, mulţi dintre absolvenţii USH au urmat cursurile unei facultăţi pentru că diploma de licenţă le era necesară la locul de muncă. În ceea ce priveşte conducerea USH Constanţa, rectorul instituţiei, prof. univ. dr. Olga Duţu, refuză, în continuare, să accepte realitatea: „Examenele de licenţă susţinute de absolvenţii promoţiilor 2008 şi 2009 sunt valabile patru ani, timp în care aceştia pot susţine iar examenul, la o facultate de zi acreditată. Aceasta a fost chiar expresia folosită de ministrul Daniel Funeriu”. Rectorul USH Constanţa a precizat că acest lucru i-a fost confirmat de inspectorul şcolar general din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, prof. Elena Buhaiev, care chiar a acceptat participarea la titularizare a anumitor candidaţi din promoţiile respective „deşi nu ştiu pe ce criterii i-a selecţionat”. Afirmaţiile reprezentantului „Spiru Haret” sunt, însă, contrazise chiar de prof. Elena Buhaiev: „Este adevărat că au fost acceptaţi absolvenţi de la USH la titularizare, dar numai cei de la specializările autorizate sau acreditate. Acesta a fost criteriul pe baza căruia le-au fost acceptate dosarele. În ceea ce priveşte valabilitatea diplomelor de licenţă pe o perioadă de patru ani, nu am primit nicio adresă din partea Ministerului Educaţiei prin care să fim anunţaţi de acest lucru”. Prin urmare, singurul mod prin care absolvenţii specializărilor ID şi IFR pot obţine recunoaşterea studiilor o reprezintă susţinerea, încă o dată, a examenului de licenţă, de această dată, în cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditate.