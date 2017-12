AC Milan l-a achiziţionat pe Oddo

Massimo Oddo, fundaşul echipei Lazio Roma, a fost achiziţionat de AC Milan, care va trebui să plătească 7,5 milioane de euro, plus atacantul Pasquale Foggia, a anunţat cotidianul “Gazzetta dello Sport”. Tratativele au durat mai bine de trei săptămîni, iar administratorul delagat al milanezilor, Adriano Galliani, l-a convins pe preşedintele lazialilor, Claudio Lotito, să-i acorde transferul internaţionalului italian pentru 7,5 milioane de euro, plus atacantul Pasquale Foggia. Pe de altă parte, atacantul echipei AS Monaco, Marco Di Vaio, a semnat un contract pe două sezoane şi jumătate cu formaţia Genoa, din liga a doua italiană, care va trebui să plătească grupării franceze suma de două milioane de euro. Mai mulţi suporteri genovezi l-au aplaudat pe Di Vaio la primul antrenament la noua sa formaţie.