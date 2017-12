Academia Hagi a ratat calificarea în finala Cupei “Stelelor Estului“

Academia Hagi a ratat prezenţa în ultimul act al Cupei “Stelelor Estului“ la fotbal, competiţie rezervată jucătorilor născuţi după 1 ianuarie 1996. Ieri, în semifinalele turneului, jucătorii lui Mugurel Cornăţeanu au fost învinşi cu 7-1 (4-1) de Bursaspor, club considerat a avea cea mai bună şcoală de fotbal din Turcia. Cu o apărare naivă, un mijloc în care doar Răzvan Marin a arătat că are destule calităţi, dar şi cu un atac inexistent mai ales după accidentarea lui Luduşan din min.20, Academia Hagi a fost o victimă sigură pentru o formaţie foarte bine organizată. Atacantul Altintas Batuhan şi-a trecut în cont o triplă, în min. 10, 39 şi 56 - penalty, celelalte reuşite ale turcilor fiind reuşite de A. Emirhan (min.16), C. Emirhan (25), Mustafa (71) şi Enes (80+2 - penalty). Golul de onoare al Academiei Hagi a fost înscris de mijlocaşul Răzvan Marin în min.26 cu un şut din interiorul careului. „A fost un meci greu şi suntem dezamăgiţi, mai ales că am pierdut cu un scor care ne lasă fără cuvinte. Am jucat slab, am făcut multe greşeli. Este însă o diferenţă mare între partidele pe care le disputăm în campionat şi cele de la acest turneu, unde am întâlnit adversari foarte puternici. Acest turneu ne ajută însă să ne vedem adevărata valoare. I-am dedicat golul tatălui meu pentru că astăzi este ziua lui, dar nu cred că este foarte mândru după ce a văzut în seara asta“, a declarat Răzvan Marin, fiul fundaşului Petre Marin, care ieri a împlinit 38 de ani.

Au evoluat - Academia Hagi (antrenor Mugurel Cornăţeanu): Stoian - Iacob (64 Şerban), Erdal, Otei, Manea (55 Gavrilă), Fecketici (76 Oarnă), Marin, Borcoi, Luduşan (20 Stoica, 55 Raiciu), Nedelcu (55 Scarlat); Bursaspor (antrenor Ayvaz Ozturk): Caglar - Ş. Ogulcan, Mehmet, Veysel (41 Ertugurul), C. Emirhan, Doganay, A. Batuhan, C. Ogulcan, Furkan, A. Emirhan (65 Mustafa), A. Enes (41 U. Enes). În cealaltă semifinală, România U15 - Partizan Belgrad 0-1 (Mladenovic 64-pen). Astăzi, pe stadionul Farul, sunt programate finalele, astfel - ora 17.00, finala mică: Academia Hagi - România U15, ora 19.00: Bursaspor - Partizan Belgrad (în direct la Sport.ro).