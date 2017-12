Academia Hagi impresionează în Olanda

Aflată într-un stagiu de pregătire în Olanda, selecţionata de juniori a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, formată din jucători născuţi în 1994 şi 1995, a disputat primele două partide de verificare. Puştii Academiei, însoţiţi în “Ţara lalelelor“ de directorul tehnic Lucian Burchel, antrenorul Cristian Cămui şi de patronul Gheorghe Hagi, au învins în primul joc, scor 1-0, echipa similară de la AZ Alkmaar, club recunoscut pentru unul dintre cele mai puternice centru de copii şi juniori din Olanda. Unicul gol al partidei a fost marcat de Răzvan Ciochină, în min. 35. Constănţenii ar fi putut obţine un succes mai clar, însă Gabriel Iancu a ratat un penalty în min. 20. Antrenorul Cristian Cămui a aliniat următoarea echipă: Şerban - Bălaşa, Ţîru, Puţanu, Mitache - Nikolov, Boitoş, Iancu - Vînă, Ciochină, Păiuş. Au mai jucat în repriza secundă: Hînţăscu, Hodorogea, Ciurea, Ghenciu, Vasile, Tănase, Mihai, Luduşan, Târnovan, Gheorghe şi Rogoveanu.

La doar patru ore distanţă, Academia Hagi 1994/1995 a disputat un nou joc de verificare, de această dată împotriva echipei similare a clubului PSV Eindhoven, partida încheindu-se la egalitate, 1-1. Gazdele au deschis scorul în prima repriză, iar Gabriel Iancu a stabilit scorul final în min. 60. Academia Hagi ar fi putut obţine chiar victoria, însă Iancu a lovit bara, iar Vînă şi Ciochină au ratat în situaţie de unu la unu cu portarul advers. Cristian Cămui a folosit următoarea formulă de echipă - repriza 1: Şerban - Hodorogea, Ţîru, Puţanu, Ciurea - Ghenciu, Vasile, Tănase - Târnovan, Luduşan, Mihai; repriza a 2-a: Şerban (60 Hînţăscu) - Bălaşa, Hodorogea, Puţanu, Mitache - Nikolov, Vasile (70 Gheorghe), Iancu - Vînă, Luduşan (70 Ciochină), Păiuş. „Sunt mulţumit de evoluţia jucătorilor mei, care au răspuns bine în aceste prime două întâlniri. Am vrut să ne vedem nivelul şi se pare că nu este diferenţă între noi şi echipele importante ale fotbalului olandez. Mai mult, au fost două jocuri pe care noi le-am controlat. Am păcătuit însă în faza de finalizare, pentru că atât cu AZ Alkmaar, cât şi cu PSV Eindhoven, am avut patru-cinci ocazii mari, pe care nu le-am fructificat“, a spus Cămui. Vineri, de la ora 20.00, Academia Hagi va disputa ultima partidă amicală din Olanda, împotriva formaţiei FC Volendam.