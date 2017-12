Pacienţii cu venituri reduse vor avea acces la medicamentele ieftine, prin intermediul unui pachet social de servicii de sănătate din care fac parte şi medicamentele cu preţuri sub 10 lei ce vor fi scoase din lista de compensate, a anunţat, ieri, Ministerul Sănătăţii (MS). „Temerea cu privire la faptul că persoanele vulnerabile sau persoanele cu venituri reduse nu vor mai avea acces la medicamentele ieftine dar cu risc medical crescut este nejustificată, deoarece proiectul de lege prevede ca această categorie de persoane să primească, pe lângă pachetul de servicii de bază, care cuprinde servicii cu costuri mari şi un pachet social de servicii de sănătate din care fac parte şi medicamentele menţionate în comunicatul Asociaţiei Producătorilor de Medicamente Generice din România(APMGR)”, a declarat ministrul Sănătăţii, dr. Vasile Cepoi. Potrivit reprezentanţilor APMGR, peste jumătate dintre medicamentele cu prescripţie medicală consumate, în România, în primul semestru din 2012 au preţuri sub 10 lei, iar excluderea lor de pe lista de medicamente compensate ar însemna „suprataxarea indirectă a pacienţilor”. Lista medicamentelor cu preţuri sub 10 ron cuprinde produse care acoperă o gamă largă de categorii terapeutice, cum ar fi afecţiuni cardiovasculare, ale sistemului digestiv, sistemului nervos sau afecţiuni reumatice.