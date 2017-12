Acces liber la universităţile Uniunii Europene pentru studenţii români

Dacă pînă acum, tinerii români care voiau să studieze în spaţiul european şi nu reuşeau să obţină o bursă, plăteau taxe mult mai mari decît cei din ţările membre UE, de anul acesta, tinerii vor putea studia gratuit în ţările în care învăţămîntul superior este fără plată, sau vor plăti aceleaşi taxe ca şi studenţii europeni. De exemplu, un an de studii la Universitatea Cambridge din Marea Britanie îl costă pe studentul român între 9.054 şi 21.954 de lire sterline, la care se mai adaugă 10.000 de lire sterline cazarea. Taxele nu diferă cu mult nici la Universitatea Oxford sau la University College London. Din acest an, viitorul student ar putea plăti 3.000 de lire sterline pe an, aşa cum plătesc în acest moment toţi studenţii din ţările UE. Şi în ceea ce priveşte masteratul, studentul român are şansa de a achita 211 euro pentru masterat, ca orice student european, faţă de 411 de euro anul trecut. În Uniunea Europeană, multe universităţi percep taxe de studiu, spre deosebire de România, unde învăţămîntul superior este gratuit. Astfel, peste tot în Marea Britanie şi în peste jumătate din instituţiile de învăţămînt superior din Olanda şi Belgia studiile superioare se plătesc. Dacă studenţii români pot învăţa după reguli europene, acelaşi lucru e valabil şi pentru studenţii europeni care vor să înveţe la noi. Pînă acum, dacă nu erau bursieri ai universităţilor sau ai statului român, ca cei din Republica Moldova, studenţii din Europa trebuiau să îşi plătească studiile în funcţie de taxele fiecărei universităţi. Acestea variau de la 400 la 900 de euro pe an însă, de acum înainte, studenţii străni pot învăţa gratis, cu condiţia să treacă prin criteriile de admitere, dat fiind faptul că în România învăţămîntul superior este gratuit.