„Acordul cu FMI este o greşeală cumplită”

Omul de afaceri Dinu Patriciu a declarat, în cadrul Galei “România în 2011”, organizată de The Money Channel, că 2011 va fi încă un an de scădere pentru economia românească, atât timp cât nu va fi relansat consumul, fiind de părere că acordul încheiat cu FMI a fost „o greşeală”. „A fost o cumplită greşeală intrarea într-o relaţie cu Fondul Monetar Internaţional (FMI), a fost pentru România începutul sfârşitului, a produs condiţionări pe care nu le putem îndeplini dacă nu vom avea creştere economică. Prevăd pentru 2011 încă un an de scădere, atâta vreme cât nu relansăm consumul, nu exportul. Toată lumea exportă, iar noi exportăm în cea mai mare măsură produse semifinite şi ne bazăm pe materii prime cumpărate în dolari. Cu alte cuvinte, suntem extrem de vulnerabili”, a explicat Patriciu. Potrivit acestuia, singurul motor de relansare economică ar fi revenirea consumului. „Consumul intern este strivit de costurile gigantice ale statului birocratic şi de faptul că am luat aceste împrumuturi cu condiţionări proaste şi am renunţat la ce orice ţară ar fi făcut, şi anume vânzarea companiilor de stat, a asset-urilor publice, mai agresiv decât Polonia”, a adăugat Patriciu. El reclamă şi decalajul produs între oamenii de afaceri şi mediul politic, care a rămas „într-o epocă de piatră a tranziţiei”, ceea ce determină o scădere a încrederii, care blochează atât investiţiile, cât şi consumul.

„Percepţia noastră în exterior este foarte proastă, pentru că ei cred că nu ne putem guverna singuri. De aici, condiţiile FMI. În România se petrece acelaşi fenomen ca în întreaga Europă. Dacă în America băncile s-au curăţat mai repede, în Europa, băncile ascund sub preş valorile imobiliare sau ale autorităţilor publice locale care, de fapt, au valori mult mai scăzute, le ascund sub preş până ajung să-şi facă provizioanele de care au nevoie”, a mai spus Patriciu.