Acțiune umanitară inițiată de luptătorii constănțeni de K-1 și MMA

Luptătorul constănțean Robert Orbocea, sportiv care activează la Sharks Gym Constanța, fiind antrenat de Daniel Asaftei, a demarat la începutul acestei săptămâni o acțiune umanitară. „Oameni buni, scriu acest mesaj cu rugămintea să fiți alături de această mamă, care este singură cu 5 copilași cu vârste cuprinse între 3 și 13 ani, mai exact 4 fetițe și un băiețel! Am cunoscut-o azi, la biserică. Nu cerșea, nu se milogea de nimeni să primească bani, doar se ruga împreună cu fetița ei! Din păcate, când am ajuns acasă la ei, dacă o pot numi casă, este doar o cameră, în care atunci când plouă, după cum se vede și în poze, se infiltrează apa pe pereți! Tot ce vă rog este, dacă puteți, să îi ajutați pe acești copilași și să nu ezitați, cum puteți fiecare, cu mâncare, hăinuțe, lemne pentru foc, jucării pe care nu le mai folosiți, orice, le-ar fi de mare folos! Ce am apreciat cel mai mult a fost că mama lor îi ține foarte curați și sunt foarte bine educați, oricât de mult le lipsesc multe lucruri din viața lor! 3 dintre fetițe lipseau fiindcă erau la bunica lor, de care au grijă fiindcă este bolnavă! Pe femeie o găsiți zilnic la biserica de lângă restaurantul Rustic de pe Bulevardul Tomis, de la ora 17, sau o puteți contacta pe acest număr de telefon, 0799.676.522. În cazul în care vă rupeți din puținul vostru să le oferiți acestor copii, să poată să treacă măcar de această iarnă, puteți merge cu mine oricând doriți la ei, să le oferiți orice! Când veți ajunge la ei vă garantez că o să fiți impresionați profund de traiul lor și de cât de iubitori sunt! Sunt tare curios câți din lista mea o să faceți ceva pentru acești copilași!”, a postat Robert Orbocea pe Facebook.

Imediat, în sprijinul acestei femei din Ovidiu au sărit mai mulți sportivi sau antrenori implicați în galele Urban Legend, cum ar fi Daniel Asaftei, Cristian Stoica (Tai-Chi-Do-Ryu Constanța), Mădălin Pîrvulescu (Sharks Gym Constanța), Silviu Streinu, Alex Mîțu (ambii de la Urban Legend Fighting Academy Constanța), dar și promotorul Urban Legend, Mihai Isop. Lor li s-a alăturat imediat cum a auzit de acest caz emoționant și cel mai valoros luptător român al momentului pe reguli de MMA, Ion Pascu, supranumit „Bombardierul”, care a învățat luptele tot la Constanța.

Robert Orbocea a practicat lupte libere la LPS „Nicolae Rotaru” Constanța, la nivel de cadeți și juniori, fiind antrenat de regretatul Ioan Bărbătei, iar în 2014 a schimbat stilul, trecând la MMA (Mixed Martial Arts) și debutând la... lupte în cușcă, în galele organizate de Romanian Xtreme Fighting. Luptătorul constănțean, care a împlinit 28 de ani pe 7 martie, a progresat foarte rapid, a obținut mai multe victorii și a cucerit centura RXF la categoria +95 kg, pierdută în iunie 2016 în main-event-ul galei RXF 23 „Judgement Day“, în fața celebrului Tolea Ciumac. În martie, Orbocea a debutat în Superkombat, apoi a revenit la stilul MMA, urcând în ring la gala Urban Legend 3 din 1 Decembrie, care s-a desfășurat în Sala Sporturilor din Constanța.