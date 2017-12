Actorul de origine română Sebastian Stan joacă alături de Meryl Streep, într-un nou film

Actorul de origine română Sebastian Stan joacă alături de Meryl Streep în filmul "Ricki and the Flash", regizat de Jonathan Demme, care va avea premiera în cinematografele din România în luna septembrie. "Pentru cei care îşi amintesc performanţa dinamică a actriţei Meryl Streep în adaptarea pentru marele ecran a romanului scris de Carrie Fisher «Postcards from the Edge», de Mike Nichols, rolul artistei în următorul film al lui Jonathan Demme, «Ricki and the Flash», cel al unui star rock îmbătrânit care încearcă să reia legătura cu copiii ei înstrăinaţi, reprezintă o fascinantă schimbare", scriu editorii de la IndieWire. Potrivit imdb.com, filmul ar urma să aibă premiera în Statele Unite ale Americii pe 6 august, iar, pe 4 septembrie, lungmetrajul va intra în cinematografele din România. Născut în 1983, Sebastian Stan este un actor american de origine românǎ. El a părăsit România la vârsta de opt ani, alături de mama sa, de profesie pianistă, pentru a se muta la Viena şi ulterior la New York. În timpul şcolii a jucat în filme precum "Harvey", "Cyrano de Bergerac", "Little Shop of Horrors", "Over Here" şi "West Side Story". A studiat la Facultatea de Arte Mason Gross din cadrul Universitǎţii Rutgers, dar şi la Shakespeare's Globe Theatre din Londra. A devenit celebru datoritǎ rolurilor Jack Benjamin din drama "Kings" şi Carter Baizen din "Gossip Girls". A mai avut apariţii în filme precum "Uşi roşii/ Red Doors", "Arhitectul/ The Architect", "Conjuraţia tăcerii/ The Covenant", "Educaţia lui Charlie Banks/ The Education of Charlie Banks", "Rachel se mărită/ Rachel Getting Married", "Teleportaţi în adolescenţă/ Hot Tub Time Machine", "Lebăda neagră/ Black Swan" şi "Căpitanul America: Primul Răzbunător".