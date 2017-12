Acuzaţiile lui Vladimir Voronin

Liderul PCRM, Vladimir Voronin, afirmă că Guvernul R. Moldova, condus de Vlad Filat, are 16 consilieri care fac parte din serviciile secrete româneşti. “Să vă mai spun ceva. Şaisprezece consilieri din România are Filat şi miniştrii săi. Trei tovarăşi au titlul de colonel, iar unul dintre ei ne este cunoscut că e chiar general. Toţi fac parte din serviciile speciale româneşti. Mai există unul din SUA, plus cei neoficiali. Iată cine guvernează Moldova”, a declarat Voronin. De altfel, liderul PCRM a acuzat Alianţa pentru Integrare Europeană (AIE) că nu este în stare să guverneze singură ţara. Vladimir Voronin îl acuză pe Vlad Filat, care este liderul PLDM, că va face tot posibilul să ajungă preşedinte al R. Moldova. Fostul preşedinte comunist a explicat că, în opinia sa, plecarea grupului Igor Dodon din PCRM, a fost pusă la cale tot de Vlad Filat. “Cum vă imaginaţi că Dodon cu fetele lui au plecat aşa pur şi simplu, s-au dus la AIE şi au spus “Bună ziua, băieţi, am venit să salvăm ţara!” Credeţi că au plecat aşa din senin? Trădarea asta a fost pusă la cale încă din toamna anului trecut. Prima întrevedere dintre Dodon şi Filat a avut loc la un for internaţional în Polonia, la Krynica. Atunci s-au aşezat la masă şi s-au înţeles cum să meargă mai departe”, a declarat Vladimir Voronin. Liderii AIE încă nu au ajuns la un acord cu grupul Dodon pentru susţinerea unui candidat care să fie ales preşedinte al ţării.

Pe de altă parte, alegerile din Transinistria suscită la fel de mult interes. Preşedintele Legislativului de la Tiraspol Anatoli Kaminski, candidat susţinut de Kremlin, conduce într-un sondaj dat publicităţii înainte de alegerile prezidenţiale organizate în 11 decembrie în regiunea separatistă, în timp ce actualul lider Igor Smirnov ocupă cea de a treia poziţie. Astfel, Anatoli Kaminski primeşte 21% din intenţiile de vot, fiind urmat de Evgheni Şevciuk cu 19% şi de Igor Smirnov cu 13%, arată studiul realizat de centrul Socium. Reprezentantul comuniştilor transnistreni Oleg Horjan ar fi votat de 11% dintre alegătorii chestionaţi, iar restul candidaţilor nu ar primi mai mult de 3% din sufragii. Partidul lui Anatoli Kaminski se bucură de cea mai mare popularitate în regiunea separatistă, fiind susţinut de 15% dintre alegători. Pe locul doi se află Partidul Comuniştilor transnistreni cu 11%, fiind urmat de partidul popular-democrat Prorîv. Pe ultimul loc se află Partidul Liberal-Democrat din Transnistria cu 4%. Sondajul a fost realizat în prima jumătate a lunii noiembrie, pe un eşantion de 1747 de persoane.