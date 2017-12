Acuze din partea fostului mare campion Serghei Bubka

Medaliat cu aur la Jocurile Olimpice din 1988 și fost recordman mondial la săritura cu prăjina, Serghei Bubka a declarat că deciziile politice l-au împiedicat să devină campion olimpic și în 1984, la Los Angeles, după ce URSS a ales să boicoteze respectiva ediție a Jocurilor Olimpice. „Am avut o şansă incredibilă să devin campion olimpic, dar deciziile politice m-au împiedicat. Acel moment a fost foarte dureros pentru că am înţeles că ţara mea nu mai exista”, a declarat Bubka.

Fostul mare atlet a vorbit și despre prima sa participare la Campionatele Mondiale, în 1983: „Când eşti pe podium şi 70.000 de oameni se ridică în picioare în semn de respect pentru victoria şi succesul tău, atunci descoperi valoarea incredibilă a sportului”. Despre medalia de aur de la Jocurile Olimpice de la Seul, din 1988, Bubka a precizat: „Când am sărit peste ştachetă, am început să ţip, apoi am aterizat, m-am ridicat şi am început să ţip din nou. M-am aşezat iar, m-am ridicat încă o dată, apoi am început să ţip din nou şi să alerg pe pistă ca un copil! Îţi îndeplineşti visul şi devii campion olimpic - titlul de campion olimpic este pentru toată viaţa!”. Recordul stabilit de Bubka în aer liber, în 1994, cu o săritură de 6,14 metri, încă nu a fost doborât! Cel în sală din 1993, de 6,15 m, a fost întrecut abia în 2014 de francezul Renaud Lavillenie, care deţine recordul mondial, cu 6,16 m.

Cariera lui Serghei Bubka cuprinde medalia olimpică de aur, șase victorii consecutive la Campionatele Mondiale şi 35 de recorduri mondiale. Ucraineanul, în vârstă de 52 de ani, este în prezent vicepreședintele Federației Internaționale de Atletism (IAAF).

