Adam Sandler conduce lista Forbes a actorilor de la Hollywood plătiți exagerat

Adam Sandler conduce pentru un al doilea an consecutiv lista Forbes a actorilor de la Hollywood exagerat plătiți comparativ cu veniturile aduse de filmele în care joacă. El este urmat de Johnny Depp și Ben Stiller, informează BBC. Revista realizează acest top comparând salariile estimate ale actorilor, bugetul și veniturile ultimelor trei filme în care aceștia au jucat înainte de luna iunie 2014. Filmele de animație și rolurile cameo nu au fost luate în considerare. Deși ultimul film al actorului de comedie Adam Snadler, 'Grown Ups 2' (Oameni mari și fără minte, 2013), a acumulat 246 milioane de dolari box office-ul mondial, aceasta nu a fost suficient pentru a contracara precedentele eșecuri ale starului hollywoodian în vârstă de 48 de ani, comediile 'Jack and Jill' (Jack și Jill, 2011) și That's My Boy' (Băiatu' tatii, 2012) . S-a estimat că pentru fiecare 1 dolar plătit lui Adam Sandler, el a generat încasări medii de numai 3,20 dolari, ceea ce reprezintă cea mai mică rată de amortizare a investiției făcută într-un actor. Prin comparație, în 2013, Emma Stone a adus înapoi o sumă estimată de 80,70 dolari pentru fiecare dolar cu care a fost plătită pentru ultimele ei trei filme. Johnny Depp, starul din 'Pirații din Caraibe', s-a clasat pe locul al doilea în topul din 2014, cu venituri medii de 4,10 dolari pentru fiecare dolar cu care a fost plătit. Cele mai recente filme ale sale au fost The Lone Ranger (Legenda călărețului singuratic, 2013) și Umbre întunecate, 2012). Actorul de comedie Ben Stiller, al cărui ultim film Night at the Museum: Secrets of the Tomb (O noapte la Muzeu: Secretul Faraonului, 2014) a fost lansat de curând, este al treilea pe listă, cu un venit mediu de 4,80 de dolari pentru fiecare dolar ce i-a fost plătit, întrucât alte două filme recente ale sale, Tower Heist (Jaf... la turnul mare, 2011) și The Watch (Extra' pază-n cartier, 2012) nu au avut încasări importante în box office-ul mondial. Actorii Ryan Reynolds și Tom Hanks completează acest clasament mai puțin onorabil, cu venituri medii de 4,9, respectiv 5,2 dolari pentru fiecare dolar cu care au fost plătiți. Sandra Bullock este singura actriță care apare pe listă, pe locul 9, cu un venit mediu de 9 dolari la 1 dolar primit.