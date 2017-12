Adele, regina internetului în 2015

Adele a fost desemnată... regina internetului în 2015, după ce cântăreaţa britanică s-a clasat pe primul loc în topul artiştilor ale căror nume au generat cele mai multe căutări pe motorul online Google. Artista a obţinut primul loc în topul Trending Music Artists, confirmându-şi astfel statutul de vedetă internaţională, în ciuda faptului că a revenit în atenţia presei şi a publicului abia în octombrie, după o pauză îndelungată în carieră. ”Hello”, single-ul care a marcat revenirea cântăreţei Adele în topurile muzicale, a doborât mai multe recorduri mondiale, după ce a fost lansat în octombrie. De asemenea, acest single a ocupat primul loc în topul Trending Song Lyrics alcătuit de Google.

În clasamentul artiştilor care au generat cele mai multe căutări pe Google, Adele a învins nume sonore din industria muzicală, precum Sia, Sam Smith şi Meghan Trainor, cu toţii clasaţi în Top 10. În celălalt top, Trending Song Lyrics, cântecul ei ”Hello” a depăşit alte piese celebre lansate pe parcursul acestui an, precum ”Take Me to Church”, interpretată de Hozier, şi ”Uptown Funk”, o colaborare a cântăreţului Bruno Mars cu producătorul muzical Mark Ronson.

În topul Google dedicat celebrităţilor, People List, primul loc a fost ocupat de Lamar Odom, soţul starletei de reality-show Khloe Kardasian, care a intrat în comă în octombrie, din cauza unei afecţiuni medicale agravate de consumul de droguri. Lungmetrajul ”Jurassic World”, cel mai recent opus din franciza ”Jurassic Park”, s-a clasat pe primul loc în topul dedicat filmelor care au generat cele mai multe căutări pe motorul Google în 2015.

Citește și:

Noul album al lui Adele, indisponibil pe serviciile de streaming

Fragment dintr-o nouă piesă de pe albumul Adele ”25”

Melodia ”Hello” a lui Adele, în limbajul semnelor