Afaceri cu comisioane ilegale de la marinari

Marinarii aflaţi în căutarea unui loc de muncă sînt dispuşi să plătească agenţiilor de crewing comisioane substanţiale pentru obţinerea unui contract pe o navă europeană sau internaţională. Potrivit autorităţilor în domeniu, aceste sume sînt, de cele mai multe ori, echivalentul unui salariu, adică de la 1.000 USD în sus. Totul decurge foarte bine pînă cînd se întîmplă ca unul dintre marinarii care acceptă să plătească comision să nu fie trimis în voiaj. Din acel moment, încep plîngerile la autorităţile portuare abilitate să controleze şi, după caz, să îi sancţioneze pe reprezentanţii agenţiilor de crewing. La jumătatea lunii iunie, Viorel Gherman, brevetat ca şef mecanic, a depus o sesizare la Autoritatea Navală Română (ANR), în care îl reclamă pe reprezentantul legal al agenţiei “Entirely Ship Services” SRL, Daniel Căpuşan, că “prin înşelăciune şi minciună” a luat de la el 500 USD. Viorel Gherman a povestit că prin intermediul Fundaţiei pentru navigatori “Sf. Maria” a ajuns la respectiva firmă de crewing. “Preşedintele fundaţiei, cdt. Marian Dima m-a dus personal la firma lui Daniel Căpuşan. Acesta mi-a promis un contract cu firma grecească LTD. Atena, Grecia, şi un salariu de 4.400 USD. Mai întîi, trebuia să urmez un instructaj iniţial de două zile, iar ulterior să plec în voiaj maritim internaţional”, a declarat Gherman. Acesta a adăugat că la plecarea spre Grecia, în timp ce era pe Aeroportul Otopeni, Daniel Căpuşan i-a solicitat 500 USD. “Mi-a spus că a apărut o lege nouă, care prevede că la plecarea din ţară trebuie să se achite firmei suma de 50 USD. Pentru că nu mai aveam timp să consult legea şi eram strîns cu uşa, am acceptat să îi plătesc, cu condiţia să-mi emită o factură pe care să scrie despre ce lege este vorba”, a povestit marinarul.

Ajuns în Grecia, marinarul a constatat că toate cheltuielile de transport, cazare şi masă au fost suportate de firma elenă. Mai mult, la sfîrşitul instruirii i s-a spus că va fi înregistrat în banca de date a firmei, iar după cinci luni cînd un alt şef mecanic îşi va termina contractul va fi solicitat pentru efectuarea voiajului maritim. La plecarea din Grecia, reprezentanţii “Primera Maritime” i-au eliberat o scrisoare prin care confirmă că toate cheltuielile de călătorie şi instruire ale românului sînt suportate de ei. “Eu nu pot să stau acasă atîta timp, aşa că îmi vreau banii înapoi şi să caut o altă firmă. Căpuşan m-a asigurat că plec, dar nu a fost aşa. Cînd am ajuns acasă am verificat legea menţionată pe factură. În HG 83 din 23 ianuarie 2003, la art. 5 pct. 3 care spune . Căpuşan nu mi-a facilitate nimic în sensul ăsta şi deci banii pe care mi i-a luat sînt un venit necuvenit obţinut prin înşelăciune şi minciună”, a spus Viorel Gherman.

“Entirely Ship Services” are antecedente la sindicat

Reprezentantul Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihălcioiu a declarat că reclamaţia făcută de şeful mecanic Gherman nu este prima înregistrată la adresa agenţiei “Entirely Ship Services” SRL. “Majoritatea agenţiilor de crewing percep comision de la marinari, chiar dacă acest lucru este ilegal, ei primind acea sumă de la armator. Singura diferenţă este modul în care aceştia îi conving pe marinari să le dea comisionul. Din evidenţele noastre reiese că la adresa lui Daniel Căpuşan şi a firmei sale sînt sesizări din anii anteriori, pentru care ANR a aplicat şi amenzi, iar marinarii respectivi au deschis acţiune în judecată pentru recuperarea sumelor de bani plătite”, a spus Mihălcioiu. El a adăugat că articolul din lege menţionat pe factura emisă lui Gherman nu este relevant. La rîndul său, directorul Departamentului Personal Navigant din cadrul ANR, Liviu Grigore a precizat că împreună cu reprezentanţii SLN a efectuat un control la firma reclamată. “Am trimis un inspector care a verificat toate documentele firmei reprezentată de Daniel Căpuşan, însă nu am găsit nimic care să dovedească că a luat comision de la Gherman. Anul trecut, la o sesizare similară, am găsit dovada şi l-am amendat. Pentru că nu am competenţa de a continua verificările voi înainta dosarul Poliţiei pentru continuarea cercetărilor”, a declarat Liviu Grigore.

Acuzatul pledează în păgubit

Contactat telefonic, reprezentantul firmei “Entirely Ship Services” SRL a declarat că suma este încasată legal. Daniel Căpuşanu a recunoscut că a fost sancţionat anul trecut pentru că a solicitat comission de la marinari, însă a pledat nevinovat în acest caz. “Domnul Gherman a omis să spună că din cei 14 marinari care au plecat la iniţiere şi testare în Grecia, el nu a trecut testarea. Dacă nu ar fi picat examenul acum ar fi fost pe un vrachier. Aveam nevoie de el să schimb un alt şef mecanic care este bolnav, însă pregătirea lui profesională a lăsat de dorit. În plus, am documente prin care pot dovedi că am plătit pentru el facturi de călătorie în valoare de 700 euro, iar el mi-a dat mie doar 500 USD, deci eu sînt păgubit”, a spus Daniel Căpuşan. Cu toate acestea, reprezentantul agenţiei de crewing a refuzat să ne arate aceste documente, ceea ce ne determină să ne îndoim de existenţa lor. El a adăugat că firma pe care o reprezintă nu are un contract direct cu armatorul grec, ci prin intermediul unei alte firme de crewing greceşti, dar mai sînt marinari români care au plecat prin acelaşi sistem ca şi Gherman, însă pentru că au fost pregătiţi profesional nu au probleme. Referitor la cdt. Marian Dima şi fundaţia pe care acesta o reprezintă, Căpuşan a spus că au mai colaborat cu el înainte pentru recrutarea marinarilor. “Poate greşesc, dar această fundaţie este, de fapt, o pseudo-firmă de crewing. Mi-a mai recomandat şi alţi marinari, dar pînă acum nu am mai avut probleme”, a subliniat Daniel Căpuşan.

Fundaţia pentru navigatori, o altă enigmă

Deşi am încercat în repetate rînduri să îl contactăm şi pe reprezentantul Fundaţiei pentru navigatori “Sf. Maria”, cdt. Marian Dima, nu am reuşit. Surse neoficiale din rîndul agenţiilor de crewing şi autorităţilor portuare spun că activitatea acestora este pusă sub semnul întrebării şi că ar avea legătură cu mai multe cazuri în care marinarii au fost păcăliţi pentru sume mari de bani sau au fost trimişi în voiaje maritime pe vapoare care nu respectau strandardele privind condiţiile de muncă şi viaţă la bordul navei. Aceleaşi surse spun că, de fapt, desfăşoară o activitate similară agenţiilor de crewing, însă s-a constituit într-o fundaţie pentru a evita obţinerea autorizaţiilor de la ANR şi, implicit, pentru a scăpa de controalele acestora. Întrebat dacă la înscrierea în această fundaţie a plătit vreo taxă, Viorel Gherman a răspuns: “Îi ştiu de vreo 3-4 ani. În mod normal se plăteşte o taxă, dar eu nu am mai apucat să o plătesc. Se pare că, dacă eu aş fi plecat în voiaj, Dima ar fi trebuit să ia 50% din cei 500 USD pe care eu i-am plătit lui Căpuşan”.

Liderul SLN a făcut precizarea că nicio firmă care se respectă nu cere comision marinarilor la semnarea contractelor de muncă. De asemenea, nici marinarii care sînt siguri pe ei şi sînt foarte bine pregătiţi profesional nu acceptă să plătescă diferite sume de bani pentru un contract.