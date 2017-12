Albanezul Shyti Blenis vrea să fie reaudiat fără... teroarea cătuşelor

Curtea de Apel Constanţa a avut, ieri, un nou termen de judecată în dosarul lui Shyti Blenis şi Ştefan Niculescu, cei doi indivizi condamnaţi pe viaţă pentru implicare în triplul asasinat de la Mangalia din 2004. Avocatul lui Blenis a cerut instanţei să audieze mai mulţi martori care au fost interogaţi de procuror, dar care nu au fost propuşi şi în rechizitoriu. „Cu aceştia vreau să demonstrez că Alexandru Ion practica jocurile de noroc, se ocupa cu traficul de droguri şi avea datorii mari în lumea interlopă, ceea ce i-a adus moartea!”, a susţinut avocatul. Apărătorul a mai cerut efectuarea unei noi expertize neuropsihiatrice, motivînd că Blenis nu a fost examinat aşa cum trebuie la prima expertiză. În final, albanezul a solicitat să fie reaudiat şi de instanţa de apel deoarece, la Tribunal, a dat declaraţii sub teroare, fiind încătuşat în boxă. La rîndul lui, celălat inculpat, Şetafn Niculescu, a spus că nu are martori de propus în apărare pentru că a recunoscut implicarea în cele trei crime. Avocatul lui a solicitat numai o caracterizare a acestuia de la Penitenciarul Poarta Albă pentru a se vedea ce fel de deţinut este. Reamintim că Niculescu, nepotul victimelor, şi studentul albanez Shyti Blenis, au fost trimişi în judecată după nouă luni de anchetă, timp în care procurorii au reuşit să adune probe suficiente la dosar care să-i inculpe pe cei doi. Procurorii au stabilit că mobilul uciderii soţilor Lucreţia şi Alexandru Ion, dar şi a fiicei lor, Amalia, de numai opt ani, a fost jaful, Blenis şi Niculescu fugind cu maşina, banii, bijuteriile şi actele victimelor. Acuzaţiile de furt aduse lui Blenis şi Niculescu în acelaşi dosar se referă la furtul din apartamentul unor constănţeni, cu complicitatea fiicei acestora, a sumei de 4.600 de dolari, 100 de euro, 34 de milioane lei vechi, un telefon mobil şi 100 de grame de bijuterii din aur. În cazul asasinatului, procurorii au stabilit că cei doi au sugrumat-o pe Lucreţia Ion şi apoi l-au aşteptat pe soţul acesteia, Alexandru, pe care l-au înjunghiat. Pentru a nu lăsa vreun martor în viaţă, Amalia, fetiţa de doar opt ani a soţilor Ion, a fost luată de la şcoală cu maşina, sugrumată de Blenis, transportată în portbagajul autoturismului în afara Constanţei, lovită de albanez cînd şi-a revenit din leşin şi îngropată de vie într-o lizieră din apropierea localităţii Valu lui Traian. Aceeaşi soartă au avut-o şi părinţii fetiţei, care au fost îngropaţi în apropierea localităţii 23 August. Mai mult decît atît, din locuinţa victimelor, Blenis şi Niculescu au luat două geamantane cu haine şi actele de identitate ale familiei Ion pentru a da impresia că aceştia au fugit ilegal din ţară. După ce rudele au anunţat dispariţia familiei Ion, descinderea în apartamentul acestora a confirmat temerile procurorilor. Era momentul în care s-a conturat omorul. Locul arăta ca după o confruntare sîngeroasă. Mocheta fusese decupată, pereţii şi parchetul, curăţaţi. Criminaliştii au descoperit stropi şi pete de sînge în sufragerie, unde, dealtfel, sub parchet băltea sîngele. Poliţia a scotocit toată Mangalia şi împrejurimile, portul turistic şi pădurile. După aproape două luni, maşina familiei Ion a fost descoperită în Constanţa, într-o parcare. Cercul în jurul inculpaţilor s-a strîns tot mai mult iar arestarea pentru omor a fost posibilă după ce un compatriot al lui Blenis, studentul Todri Albion, i-a dus pe criminalişti la locurile unde erau îngropate cadavrele familiei Ion.