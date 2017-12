Alegeri COSR: 123 de membri vor desemna noul preşedinte al forului

Noul preşedinte al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român va fi ales, mâine, dintre candidaţii Octavian Bellu, Elisabeta Lipă şi Alin Petrache, acesta urmând să fie desemnat prin voturile celor 123 de membri care formează Adunarea Generală a forului. Adunarea Generală a COSR, care va începe, mâine, la ora 11.00, are 123 membri, însă numărul de voturi ce revine fiecăruia este stabilit în urma performanţelor înregistrate la Jocurile Olimpice de federaţiile naţionale sau de recunoaşterea din partea Comitetului Internaţional Olimpic. Pentru ca Adunarea Generală să fie statutară, trebuie să fie prezenţi 50 la sută plus unu dintre membri. Unul dintre candidaţi va fi desemnat câştigător din primul tur dacă va aduna jumătate plus unu dintre sufragii, în caz contrar urmând să se organizeze o nouă rundă de alegeri, la care vor participa primii doi clasaţi în turul întâi. Octavian Morariu şi-a anunţat demisia din funcţia de preşedinte al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR) în cadrul Adunării Generale a forului din 15 aprilie. Morariu, în vârstă de 53 de ani, a decis să renunţe la şefia COSR pentru a se dedica activităţii din cadrul Comitetului Internaţional Olimpic.