Alegeri la Partidul Ecologist Român

Dănuţ Pop a fost reales, sâmbătă, în funcţia de preşedinte al Partidului Ecologist Român (PER), în cadrul Congresului ordinar organizat la Palatul Parlamentului. Membrii PER şi-au ales preşedintele, prim-vicepreşedinţii, vicepreşedinţii şi secretarul general adjunct. Astfel, în urma votului, în funcţiile de prim-vicepreşedinte au fost aleși Cătălin Nămăescu, Mircia Gutău, Cristian Anghel, secretar general adjunct - Cristinel Deaconescu, iar vicepreşedinţii sunt Viorel Dobre, Mirică Dimitrescu, Ovidiu Zară, Mircea Vintilescu, Bianca Vasile. Dănuţ Pop a afirmat, în cadrul Congresului, că PER doreşte să obţină la următoarele alegeri cel puţin trei mandate de europarlamentar şi 2.000 de consilieri. „Avem peste doi ani două examene: europarlamentare şi prezidenţiale. Peste trei ani avem încă două alegeri locale şi alegeri parlamentare. Împreună cu echipa ne-am propus pentru europarlamentare minimum trei europarlamentari, să avem candidat la prezidenţiale şi pentru 2020 ne propunem intrarea în 25 de consilii judeţene, 2.000 de consilieri şi minimum 30 de primari“, a spus Dănuţ Pop, conform Agerpres.