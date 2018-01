Aleşii locali PSD cer descentralizarea reală a administraţiei publice

Liga Aleşilor Locali PSD s-a întrunit sîmbătă, la Bucureşti, la Sala Palatului, în prezenţa conducerii centrale a partidului, într-o acţiune cu dublă semnificaţie: solicitarea unei descentralizări reale a autorităţilor locale şi mobilizarea structurilor locale în cadrul campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare. La dezbateri a participat o amplă delegaţie de primari, consilieri locali şi judeţeni din judeţul Constanţa, condusă de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu. Discursurile celor care s-au perindat la tribuna din faţa prezidiului au fost presărate fie cu solicitări de descentralizare, fie cu prezentări ale situaţiei dramatice prin care trece România în Sănătate, Învăţămînt şi protecţie socială, însă toate alocuţiunile au avut două puncte comune: critici dure la adresa preşedinţiei şi Guvernului şi mesajul de unitate a social-democraţilor în faţa campaniei pronite de partidele aflate la putere împotriva aleşilor PSD. Preşedintele Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), Liviu Dragnea, a declarat sîmbătă că PSD susţine descentralizarea, pentru că resursele financiare trebuie să ajungă acolo unde este într-adevăr nevoie de ele. „Ştie mai bine un ministru decît un primar de comună de ce are nevoie comunitatea locală?! Ştie mai bine un ministru decît Gigi Nichita, primarul de la Iaşi, ce îi trebuie Iaşiului? Sau decît Emil Calotă, la Ploieşti, Radu Mazăre, la Constanţa, sau Marian Oprişan, la Focşani? Niciodată! Presiunea politică este în continuare brutală asupra noastră, nu are limite şi este disperată. Fiecare primar şi consilier PSD este o ţintă politică. Am ajuns în situaţia în care calitatea de membru PSD a devenit o vină”, a declarat Dragnea. El a anunţat că PSD este singurul partid ai cărui europarlamentari vor promova nu numai România, dar şi regiunile de dezvoltare. „Guvernul se laudă cu sume enorme investite în sistemul sanitar, dar cîte dispensare sau spitale au fost construite sau reabilitate? Au cheltuit pentru ei! Guvernul de dreapta a generat o polarizare extremă a societăţii. Avem două Românii: una în care unii se pot bucura de avantajele de a fi europeni şi una a celorlalţi, pentru care egalitatea de şanse este doar o vorbă frumoasă”, a mai spus Dragnea.

„Puterea de dreapta a promis descentralizare şi nu a descentralizat nimic”

La rîndul său, vicepreşedintele PSD, Cristian Diaconescu, senator de Constanţa, a reamintit criza politică prin care trece România de la numirea Guvernului Portocaliu: „De trei ani, România se află într-un scandal permanent, la fel ca şi în perioada cea mai neagră a României, din perioada guvernării CDR – PD. Puterea de dreapta se poartă acum la fel de iresponsabil cu poporul român ca şi atunci”. De departe, cel mai visceral discurs împotriva Puterii a fost rostit de primarul sectorului 5 Bucureşti, Marian Vanghelie, care a criticat vehement nimicul realizat pînă în prezent de guvernanţi în actualul mandat: „Să discutăm despre sănătate, să discutăm despre învăţămînt, despre centralizare, despre ceea ce ne spune Traian Băsescu cînd ne minte. PD a fost la Guvernare şi n-a făcut nimic. Au promis descentralizare şi nu au descentralizat nimic un an şi jumătate. Directorii de şcoli trebuie numiţi de primari, directorii din Sănătate trebuie numiţi de primari, totul trebuie făcut la nivel local. Haideţi să depunem o lege în Parlament în acest sens să vedem dacă o votează partidul lui Traian Băsescu! Trebuie să îi amintim lui Traian Băsescu că el ne-a dat Guvernul pe care îl numeşte corupt. Nimeni altcineva”. Preşedintele partidului, Mircea Geoană, a evidenţiat în cadrul discursului său atuu-urile pe care PSD le are în lupta politică: „Datoria noastră este să le spunem românilor diferenţa dintre candidaţii noştri şi candidaţii celorlalte partide, diferenţa dintre profesionalism şi incompetenţă, diferenţa dintre onoare şi imoralitate, dintre Europa socială pe care stînga o apără şi egoismul şi intoleranţa îndreptate împotriva românilor aflaţi la muncă în Spania sau Italia, pe care dreapta lor o promovează”, a declarat Geoană, care s-a arătat extrem de optimist în privinţa rezultatului euroalegerilor din această toamnă.

Dintre aleşii locali constănţeni, singura persoană care s-a adresat de la microfon colegilor de partid a fost primarul comunei Cumpăna, Mariana Gîju, care a solicitat o mai mare aplecare a partidului faţă de nevoile aleşilor locali şi faţă de promovarea tinerilor şi femeilor PSD în politică. Referitor la descentralizare, Mariana Gîju a declarat: “Cerem Parlamentului să respecte drepturile autorităţilor publice locale, descentralizarea economică, dezvoltarea cu şanse egale”. Membru al prezidiului întregii manifestări, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, totodată prim-vicepreşedinte al PSD Constanţa, a declarat: “Toţi primarii care au umplut Sala Palatului au spus acelaşi lucru: e nevoie de descentralizare, de sănătate, de descentralizare financiară, totul în interesul cetăţenilor, pentru că noi, autorităţile locale, ştim cel mai bine care sînt priorităţile comunităţilor pe care le reprezentăm. Acesta este viitorul, indiferent de ceea ce doreşte actualul Guvern sau preşedintele. Numai descentralizarea poate duce la dezvoltarea comunităţilor noastre”.