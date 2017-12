Aliaţi şi atât

Discuţiile pe tema unei posibile alianţe PSD - PNL determină tot mai multe reacţii ale liderilor de la vârful celor două formaţiuni politice. Secretarul general al PSD, Liviu Dragnea, a declarat, în replică la afirmaţiile lui Mircea Geoană privind necesitatea unei alianţe cu liberalii, că partidul are un drum foarte clar pe care îl va urma şi nu s-a hotărât încă să se \"căsătorească\" cu PNL. La rândul său, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, a spus că o alianţă cu liberalii poate fi discutată doar atunci când se va ajunge să se discute despre un viitor guvern. \"Nu suntem la acel moment. Am înţeles foarte clar că PNL sprijină moţiunea noastră, deci nu văd care ar fi problema deocamdată\", a precizat Năstase. Preşedintele Senatului, Mircea Geoană, spune că PSD şi PNL ar trebui să ofere o altă opţiune de guvernare cetăţenilor, înainte de 2012 şi a opinat că, dacă Guvernul Boc va fi demis, preşedintele Băsescu nu mai este \"în situaţia\" politică de a refuza dreptul unei majorităţi să formeze Cabinetul. \"Eu ştiu cum a trecut moţiunea din toamna trecută, atunci a existat o majoritate explicită. Am venit cu o moţiune de cenzură pentru a pregăti o nouă guvernare. Şansa pe care moţiunea de toamna trecută a avut-o faţă de actuala moţiune era că se ştia, de bine, de rău, care este pasul politic următor după căderea Guvernului. Şi aici, şi PSD şi PNL au obligaţia de a da un răspuns puţin mai clar, poate nu până marţi, poate în perioada următoare. Din punct de vedere al ecuaţiei politice cred că opoziţia trebuie să dea un răspuns mai coerent: Bun, şi dacă ăştia pică, şi trebuie să pice, şi lumea aşteaptă să pice Guvernul Boc, ce punem în loc?\", a declarat Mircea Geoană.