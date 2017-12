Alicia Keys, premiată la BET Awards

Alicia Keys a primit premiul pentru cea mai bună artistă R&B a anului, în timp ce Chris Brown a primit Fandemonium Award la gala premiilor BET, care a avut loc, duminică, la Shrine Auditorium din Los Angeles. Pe de altă parte, premiul pentru cel mai bun artist R&B a fost adjudecat de Trey Songz. De asemenea, Nicki Minaj şi Drake au primit distincţii pentru cea mai bună artistă hip-hop şi, respectiv, cel mai bun artist hip-hop. În timpul galei, Nicki Minaj a primit şi premiul pentru cel mai bun debutant. Totodată, premiul pentru cel mai bun cântăreţ de gospel a fost adjudecat de Marvin Sapp, iar cel mai bun grup muzical a fost desemnat Young Money. Jay-Z şi Alicia Keys au primit premiul pentru cea mai bună colaborare, pentru melodia ”Empire State of Mind”, în timp ce cel mai bun videoclip al anului a fost desemnat ”Video Phone”, al lui Beyonce Knowles (featuring Lady Gaga).

Premiul pentru cea mai bună actriţă i-a revenit lui Mo\'Nique, iar premiul pentru cel mai bun actor a fost adjudecat de Idris Elba. Totodată, pelicula ”Precious: Based on the Novel «Push» by Sapphire” a primit premiul pentru cel mai bun film. Titlul de sportiva anului i-a revenit Serenei Williams, în timp ce sportivul anului a fost desemnat LeBron James. Pe de altă parte, premiul publicului a revenit cântăreţei Rihanna (featuring Young Jeezy), pentru piesa ”Hard”, în timp ce Dizzee Rascal din Marea Britanie a primit premiul pentru cea mai bună trupă internaţională. În cadrul galei, Prince a primit premiul BET pentru întreaga carieră, iar John Legend, Humanitarian Award.

Gala de decernare a premiilor BET (Black Entertainment Television) a fost prezentată de Queen Latifah şi a inclus reprezentaţii ale unor artişti precum B.o.B, Alicia Keys, Eminem şi Ludacris. Gala BET Awards este organizată din anul 2001, de Black Entertainment Television, recompensând evoluţiile persoanelor afro-americane şi provenind din alte grupuri minoritare în muzică, actorie, sport şi alte domenii din industria de divertisment.