Alimente permise si interzise in dieta Dukan

Dieta Dukan a fost conceputa de medicul francez Pierre Dukan ca o cura de slabire pentru a trata de obezitate un pacient care nu voia sa renunte la consumul de carne. Vazand ca a obtinut rezultate rapide si seminificative in cazul acestuia, Pierre Dukan a dezvoltat si mai mult aceasta dieta.

De-a lungul experientei sale, acesta a constatat ca o alimentatie bogat in proteine si saraca in grasimi si carbohidrati poate sa determine o scadere rapida si semnificativa in greutate.

Aceasta fieta a cunoscut succesul in anii 2000, devenind foarte populara la nivel mondial. In acest articol, gasesti o lista detaliata cu alimentele permise de aceasta dieta.

Alimente permise in dieta Dukan

Dieta Dukan este renumita ca o cura de slabire in care poti sa mananci cat vrei, fara sa fii stresat de marimea portiilor si numararea caloriilor. Cu toate acestea, dieta este destul de restrictiva din punct de vedere nutritional si al varietatii alimentelor pe care poti sa le consumi, in special in faza de atac si faza de croaziera.

In faza de consolidare, dieta iti permite sa diversifici alimentatia, urmand ca in faza de stabilizare sa devina un stil alimentar pe care sa il urmezi pentru toata viata.

Prin urmare, haide sa vedem ce poti sa mananci in fiecare faza a dietei:

Alimente permise in faza de atac

In faza de atac, dieta Dukan iti permite sa mananci doar alimente bogate in proteine. Va trebui sa excluzi cu totul alimentele bogate in grasimi si carbohidrati.

Avand in vedere ca este atat de restrictiva, aceasta faza nu trebuie urmata mai mult de 7 zile, deoarece poate provoca dezechilibre nutritionale si alte probleme de sanatate.

Alimentele pe care le poti manca in faza de atac sunt:

carne cat mai slaba si fara grasimi: de pasare (fara piele), vita, vanat, miel, iepure, mistret, ficat, rinichi si alte organe, sunca presata cat mai saraca in grasimi

peste, fructe de mare, conserve de peste in suc propriu, icre

lactate degresate: iaurt, kefir, sana, mozzarela, ricotta, branza de vaci, crema de branza, etc

oua

Va trebui sa consumi alimentele gatite la cuptor, fierte sau pe gratar, in nici un caz prajite in ulei. Daca esti vegetarian, atunci poti sa mananci produse din soia care sunt surse de proteine vegetale de calitate.

Pe langa aceste alimente, trebuie sa mananci dimineata o lingura jumate de tarate de ovaz. De altfel, poti sa consumi si o lingurita de goji. Nu uita sa bei zilnic cel putin 1,5 l de apa si sa faci miscare in fiecare zi. Acestea sunt valabile pe tot parcursul acestei diete de slabit.

Alimente permise in faza de croaziera

Faza de croaziera este putin mai permisiva si se poate tine timp de cel mult 12 luni, in functie de cat vrei sa slabesti. Vei continua sa mananci alimentele permise in faza de atac, insa acum ai voie sa le combini cu legume.

Astfel, in faza de atac poti sa mananci legume, precum: rosii, castraveti, ciuperci, anghinare, dovlecel, broccoli, spanac, conopida, vanata, sparanghel, salata verde, ruccola, leurda si alte legume cu frunze verzi, etc. Nu sunt incluse leguminoasele si cartoful!

In faza de croaziera va trebui sa continui sa mananci intr-o zi doar alimente bogate in proteine, iar in urmatoarea zi le poti combina cu legume. Practic, pana la sfarsitul fazei, va trebui sa alternezi zilele astfel.

In aceasta faza mai poti sa mananci doua linguri de tarate de ovaz, dimineata, si doua lingurite de goji.

Alimente permise in faza de consolidare

In faza de consolidare, alimentatia ta va fi mai diversificata. Astfel, vei putea sa consumi din nou grasimi si carbohidrati. Cu toate acestea, daca vrei sa nu pui la loc kilogramele pe care ai reusit sa le dai jos dupa primele doua faze, atunci reintrodu treptat aceste doua grupe alimentare si fii atent la cantitati.

In faza de consolidare, pe langa alimentele permise in faza precedenta, mai poti sa mananci urmatoarele tipuri de alimente:

leguminoase: fasole, linte, naut, mazare

cartofi

cereale integrale si paine integrala (doua felii pe zi)

fructe, mai putin cele bogate in calorii precum: struguri, banane, etc.

Va trebui sa mananci o zi pe saptamana doar alimentele permise in faza de atac. Mananca dimineata doua linguri de tarate de ovaz. De altfel, poti sa iti alegi o masa din saptamana cand poti sa te rasfeti cu orice vrei tu. Aici se permite un desert si chiar un pahar de vin. Consumul de alcool nu este permis pe tot parcursul dietei Dukan.

Alimente permise in faza de stabilizare

Faza de stabilizare nu mai are restrictii alimentare si poti sa mananci tot ce vrei. Totusi, daca vrei sa iti pastrezi greutatea, va trebui sa nu faci excese.

In continuare, ar fi indicat ca o zi pe saptamana sa mananci doar alimente bogate in proteine. De altfel, consuma grasimi si carbohidrati cu moderatie!