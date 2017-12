"Am dat relaţii Securităţii despre un prieten, cetăţean străin"

Ieri a fost o zi plină la Consiliul Naţional de Studiere a Arhivelor Securităţii (CNSAS), aşa cum au fost multe altele în ultima perioadă. Înaintea şedinţei, Ticu Dumitrescu a arătat jurnaliştilor o carte cu numele ofiţerilor STASI, apreciind că şi în România ar trebui publicate numele ofiţerilor fostei Securităţi. La sediul instituţiei s-au prezentat ieri pentru audieri deputatul independent constănţean Dan Mocănescu, deputaţii liberali Liviu Cîmpanu, Gheorghe Firczak, parlamentar reprezentînd minoritatea ruteană, şi senatorul PSD Rodica Stănoiu. Dan Mocănescu, deputat independent constănţean ales pe listele PRM, a admis că a dat Securităţii relaţii despre un prieten de-al său, cetăţean străin, spunînd însă că l-a caracterizat pe acesta drept un om onest, care respectă interesele ţării sale şi care nu este un pericol pentru România. El a declarat, la ieşirea din sediul CNSAS, că nu a semnat vreun angajament de colaborare cu Securitate, ci doar mai multe angajamente prin care se obliga să respecte secretul de stat, în baza unei legi din anul 1971, intrînd des în contact cu informaţii clasificate prin natura meseriei sale. Acesta a povestit că, în timp ce lucra la fabrica de armament de la Plopeni, a fost contactat de Securitate şi i s-au cerut relaţii despre un prieten al său, "cetăţean străin ce ocupă o funcţie în ţara sa". El a precizat că a încălcat o lege comunistă, întrucît, la cîteva ore după ce i s-au cerut detalii despre prietenul său, l-a anunţat pe urmărit şi pe familia sa despre intenţiile Securităţii, ceea ce, la vremea respectivă, era caz penal. Mocănescu spune că actul prin care îl caracteriza pe acesta drept "un cetăţean onest", fidel ţării lui şi care nu reprezintă vreo ameninţare pentru România este singurul document redactat de el vreodată către Securitate. Deputatul nu a putut preciza dacă are dosar de urmărit sau de reţea, precizînd doar că a aflat din presă că are dosar de reţea, însă la CNSAS dosarul său are doar un număr, nu şi o încadrare. Deputatul Cîmpanu şi-a consultat, săptămîna trecută, dosarul de la CNSAS care conţine, pe una din cele două file, şi un angajament de colaborare pe care însă politicianul neagă că l-ar fi dat Securităţii, spunînd că documentul a fost, probabil, contrafăcut de un ofiţer zelos. Cîmpanu a declarat jurnaliştilor, la ieşirea din sediul CNSAS, că a fost surprins să constate că în dosarul său de două file există şi un angajament ce îi este atribuit, prin care primeşte şi un nume conspirativ - "Sergiu". Cîmpanu va fi supus unei expertize grafologice.

Rodica Stănoiu: "Plagiez preşedintele - Daţi-mi dosarul meu de reţea, dacă îl găsiţi!"

Numele Rodicăi Stănoiu a apărut, la începutul lunii august, între cele ale politicienilor care ar fi colaborat cu Securitatea, într-un cotidian central. Senatorul PSD a declarat, ieri, după aproape trei ore de audieri la CNSAS, că are dosar de urmărit, iar în privinţa vreunui dosar de reţea a dat de înţeles că acesta nu există: "Plagiez preşedintele: Daţi-mi dosarul meu de reţea, dacă îl găsiţi!". Mircea Dinescu, membru în Colegiul CNSAS, a declarat, la finalul audierii fostului ministru al Justiţiei, Rodica Stănoiu, că întîlnirea a fost interesantă şi că, avînd în vedere ameninţările Rodicăi Stănoiu privind încălcarea Legii Ticu, nu poate da nici un alt detaliu presei. Dinescu le-a mai spus ziariştilor, înainte de a se urca în maşină, că împreună cu colegii din forul de conducere al CNSAS a luat mai multe decizii în anumite cazuri, fără însă a specifica despre ce dosare este vorba. La rîndul său, Ticu Dumitrescu, membru al Colegiului CNSAS, a refuzat şi el să dea vreun detaliu legat de întîlnirea cu fostul ministru al Justiţiei, care, la ieşirea de la CNSAS, le-a amintit celor din Colegiu un articol din lege care le interzice să divulge detalii despre dosare. Potrivit actului normativ invocat de fostul ministru al Justiţiei, cei care dau publicităţii informaţii cuprinse în dosarele verificate de CNSAS sînt pasibil de amendă şi chiar de închisoare.