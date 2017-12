“Am ieşit parlamentar, trebuia să fiu chemat la DNA”

Fostul premier Adrian Năstase a declarat, ieri, la ieşirea de la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), unde a fost audiat în dosarul în care este cercetat pentru finanţarea campaniei electorale din 2004, că, după ce a cîştigat un nou mandat de deputat, era evident că procurorii anticorupţie îl vor chema la audieri. Năstase a mai spus că, pînă în prezent, el nu a dat nicio declaraţie în dosarul privind finanţarea campaniei electorale din 2004 şi că nu va face acest lucru nici în viitor, „din principiu”, întrucît consideră că DNA acţionează ca o poliţie politică. „Mă aflu aici (n.r. - DNA) pentru a respecta o tradiţie. Mă întîlnesc periodic cu prietenii mei de la DNA. Ritmul acestor întîlniri depinde de eventualele evenimente politice. Cînd eu sau PSD avem succese, apar invitaţiile la DNA, inevitabil. Este la fel ca la tango, cînd faci un pas, ştii clar că partenera ta va trebui să facă o mişcare conform regulamentului. De data asta, lucrurile sînt mai complicate, pentru că PSD a obţinut un scor mai mare decît se aştepta, iar eu am obţinut un nou mandat de parlamentar, cu peste 60 la sută din voturile din colegiu. Era, deci, de aşteptat să fiu invitat de prietenii mei de la DNA pentru o nouă întîlnire”, a declarat Năstase. El a mai spus că nu a văzut decît cîteva acte din acest dosar şi că acesta este unul voluminos, avînd peste 80 de volume. Năstase a afirmat că procurorii anticorupţie încearcă eludarea de la unele articole constituţionale privind modul de începere a urmăririi penale, astfel încît el să poată fi trimis în judecată fără avizul Parlamentului. „Avocaţii mei mi-au spus că nu există niciun fel de referire directă la persoana mea în acest dosar. Sînt nişte chestiuni contractuale între diferite firme. Ciudat este că procurorii, după ce au descoperit că Parlamentul are, conform Constituţiei, un anumit rol în declanşarea urmăririi penale, au stabilit că dimineaţă, între orele 6.00 şi 8.00, eu nu eram prim-ministru, ci preşedinte de partid şi, ca atare, în calitate de preşedinte de partid, aş fi obţinut nişte bani de la „Trofeul calităţii”, bani care iniţial erau destinaţi cumpărării termopanelor din Zambaccian. După ce au văzut că investiţia din Zambaccian fusese terminată la momentul la care s-a făcut „Trofeul calităţii”, au mutat dosarul în sărindar şi au spus că acei bani au fost daţi pentru campania electorală”, a explicat Năstase. Procurorii anticorupţie anchetează modul în care Adrian Năstase, în calitate de preşedinte PSD în 2004, ar fi obţinut anumite sume în campania electorală din acel an. În acelaşi dosar este cercetată şi Irina Jianu, care conducea Inspectoratul de stat în construcţii în acea perioadă. La începutul lunii iulie, procurorii DNA i-au prezentat lui Adrian Năstase acuzaţiile în dosarul \"”Trofeul calităţii”, care ar avea legătură cu finanţarea campaniei electorale din 2004.