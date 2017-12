Ambiții mari la FC Viitorul II pentru sezonul următor

Echipa constănțeană FC Viitorul II și-a reluat pe 13 iunie 2016 pregătirile pentru ediția 2016-2017 din Liga a 3-a la fotbal. Mai întâi, fotbaliștii trimiși la satelit au efectuat un cantonament la Poiana Brașov, până pe 24 iunie, alături de echipa mare. Au urmat o săptămână liberă, și, din 4 iulie, cicluri săptămânale de antrenamente la Ovidiu, punctate cu meciuri amicale sau cu jocuri-școală, inclusiv în compania echipei mari, de Liga 1.

Față de ediția precedentă din campionatul Ligii a 3-a, există mai multe modificări de regulament pentru echipele-satelit. Astfel, ca și în sezonul precedent, toate formațiile participante în campionat au obligativitatea de a avea în teren, pe toată durata jocului, trei jucători sub 19 ani, formați la nivel național. În plus, din sezonul 2016-2017, echipele-satelit sunt obligate să folosească pe toată durata meciului minimum trei jucători U-19 plus cinci jucători U-21. „Este o regulă care nu ne afectează prea mult, pentru că noi oricum utilizam foarte mulți jucători tineri. Deși am riscat foarte mult, această decizie ne-a fost de folos, pentru că numai așa tinerii fotbaliști pot crește în valoare și pot acumula experiență”, a declarat Constantin Stamate, vicepreședinte al clubului FC Viitorul. În aceste condiții, comparativ cu sezonul viitor, FC Viitorul II va beneficia de un lot fix pentru campionatul Ligii a 3-a, din care jucătorii vor putea fi oricând promovați la echipa mare, atunci când va fi nevoie. La fel, jucători din lotul echipei mari vor putea fi trimiși să evolueze la satelit.

Lotul pe care antrenorii Cristian Cămui și Vasile Mănăilă se vor baza în sezonul viitor cuprinde 24 de jucători: portari: Căbuz, Dur-Bozoancă; fundași: Kilyen, Ghiță, Căpușă, T. Băluță, Rusu, Iacob, Panait, Burdeț, Rogoza; mijlocași: Bg. Vasile, A. Ciobanu, Neniță, Manole, Iani; atacanți: Vînă, Cioablă, Cruceru, Cicâldău, Cr. Ene, Al. Stoica. Lor li se adaugă atacanții Marius Fotescu (Axiopolis Cernavodă) și Cătălin Alexe (CS Tunari), aflați în probe. Dintre ei, Rogoza și Kilyen sunt accidentați. Primul are o problemă destul de serioasă la genunchi, însă al doilea a revenit deja la pregătiri.

Dintre jucătorii eligibili pentru echipa-satelit, fundașul Cătălin Toriște, mijlocașul Gabriel Preoteasa și atacantul George Tudoran au fost împrumutați la alte formații, iar fundașul Robert Neciu este operat de menisc și ligamente, urmând să absenteze mai multe luni. De asemenea, mijlocașului Robert Grecu i-a fost prelungit împrumutul la SCM Pitești, formația antrenată de Nicolae Dică.

Liga a 3-a la fotbal va debuta pe 26 august 2016, iar până atunci FC Viitorul II va mai susține câteva jocuri de verificare, la Modelu (6 august), la Cernavodă (13 august) și la Slobozia (17 august). Data de 10 august a rămas liberă pentru Cupa României.

Sâmbătă, tânăra formație constănțeană a jucat pe terenul unei echipe din Liga a IV-a, Victoria Techirghiol, pe care a învins-o cu 11-0 (5-0), prin golurile marcate de Cruceru (2), Cicâldău, Stoica, Cioablă, Băluță, Iacob, Fotescu, Cr. Ene, Ciobanu și Manole. Antrenorii Cămui și Mănăilă au utilizat toți fotbaliștii din lot apți de joc, aceiași care au evoluat și în meciul amical de miercurea trecută, de la Brăila.

