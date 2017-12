Ambiţii mari pentru Săgeata la Ploieşti

Ajunsă în partea a doua a clasamentului Ligii 1 la fotbal, după ce a pierdut la scor pe teren propriu cu Pandurii Tg. Jiu, Săgeata Năvodari şi-a propus să producă surpriza etapei a 11-a şi să plece neînvinsă din fieful uneia dintre candidatele la titlu, Petrolul Ploieşti, în partida programată sâmbătă, de la ora 21.30. „Vom avea o partidă foarte dificilă, ţinând cont de valoarea adversarilor. Petrolul se luptă pentru titlu, are jucători experimentaţi şi un antrenor tânăr, care vrea să-şi demonstreze valoarea. Cred că am trecut peste evenimentul nefericit din partida cu Pandurii şi ne concentrăm să facem un joc cât mai bun. Trebuie să strângem rândurile, nu să tăiem în carne vie, şi, tocmai de aceea, nu am luat măsuri dure împotriva jucătorilor. Am discutat şi cu N’Doye, ştie ce a greşit şi mă bazez pe experienţa sa. Petrolul se confruntă cu indisponibilităţi în lot, dar are mulţi jucători importanţi, precum Texeira, care poate face diferenţa, sau Geraldo, cu mare experienţă”, a spus secundul Gabi Manu. Tehnicianul grupării de pe litoral a promis că Săgeata va evolua curajos şi nu se va cantona în defensivă. „Ne-am propus mereu să clădim o echipă puternică şi să avem un joc frumos, care să ne ajute să înscriem cât mai mult. De aceea, am şi avut de suferit în meciurile cu echipele puternice şi am plătit prin multe goluri primite. Sunt convins însă că am învăţat lecţia şi astfel de situaţii nu se vor mai repeta, dar nu ne vom băga cu fundul în poartă. Ideea noastră este să înscriem un gol mai mult decât adversarul şi mergem mereu cu gândul la victorie, indiferent de echipa pe care o întâlnim. Sigur, atunci când joci cu Steaua sau Petrolul, este bun şi un rezultat de egalitate. Vrem să imprimăm o mentalitate de profesionişti jucătorilor şi vă garantez că nu o să vedeţi Săgeata cu autobaza în poartă”, a explicat Manu.

Una dintre armele cu care năvodărenii vor încerca să lovească pe contraatac este Sorin Chiţu, revenit după o accidentare care l-a ţinut departe de teren timp de o lună. „Toate meciurile sunt grele şi, în acelaşi timp, foarte importante pentru noi, indiferent de numele adversarului. Am reuşit să trecem repede peste eşecul cu Pandurii Tg. Jiu, din care nu trebuie să facem o tragedie, şi avem nevoie să rămânem concentraţi şi să obţinem un rezultat pozitiv la Ploieşti. Când joci cu Petrolul, îţi propui în primul rând să nu pierzi. Antrenorul va decide dacă şi cât voi juca, dar sunt pregătit sută la sută să intru în teren”, a spus atacantul grupării de pe litoral.