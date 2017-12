Amenzi pentru promovarea structurilor de cazare neclasificate!

Un proiect legislativ al Departamentului pentru IMM, Turism şi Mediu de Afaceri, care urmează să fie aprobat la începutul anului viitor, responsabilizează portalurile online de turism. Acestea vor fi amendate cu 20.000 de lei de anul viitor dacă vor promova oferte ale structurilor de cazare neclasificate. "În momentul de faţă, site-urile de rezervări turistice nu verifică unităţile de cazare care se înregistrează, dacă sunt sau nu clasificate. Nu cere nimeni unei structuri de cazare care se înregistrează pe site să vadă dacă are certificat de clasificare şi dacă e autorizată. Ca să împiedicăm concurenţa neloială, o să obligăm site-urile să nu îi mai promoveze pe cei fără autorizaţie de funcţionare, pentru că altfel primesc amendă. Atunci le tăiem canalul de comunicare online, care e cel mai important pentru ei, şi le mai rămâne doar să se ducă la stradă cu cheile", a declarat George Brezoi, secretar de stat în Departamentul pentru IMM, Mediu de Afaceri şi Turism. El a spus că în România funcţionează câteva mii de structuri de cazare neclasificate, cele mai multe dintre ele la munte şi în zonele rurale, în special pensiuni. Totodată, există în jur de 100 de site-uri care promovează oferte turistice, incluzând atât structuri clasificate, cât şi pe cele care funcţionează la negru. Din acest motiv, Departamentul pentru IMM şi Turism a iniţiat un proiect legislativ prin care portalurile de turism care promovează structuri neclasificate să fie amendate cu câte 20.000 de lei. "Ideea este că e mult mai simplu să controlezi 100 de site-uri decât câteva mii de structuri de cazare. Plus că nu poţi să intri la oameni în curte. Noi avem lista cu unităţile clasificate şi vedem acolo dacă structurile care apar pe site-uri sunt şi pe listă", a explicat Brezoi. "Dacă ştiu că vor fi amendate, portalurile vor începe să solicite certificatul de clasificare, pe e-mail, scanat, nu contează, în momentul în care unitatea de cazare se înregistrează pe site ca să se promoveze. Dacă cei care nu sunt clasificaţi sunt persoane fizice care deţin nişte camere, nu persoană jurudică sau PFA, noi putem doar să notificăm la primărie sau la poliţie. Nici în prezent nu au voie să funcţioneze, dar nu le interzice nimeni să se promoveze pe site-uri", a afirmat secretarul de stat. În cazul site-urilor străine care promovează unităţi româneşti de cazare neclasificate, autorităţile române din turism nu pot interveni cu penalizări. "Dacă este un site străin şi îl notifici public că promovează structuri neclasificate, are deja o problemă de imagine", a mai spus Brezoi.

În România sunt înregistrate peste 1.300 de hoteluri, care au 180.000 de locuri de cazare (circa 100.000 de camere). Numărul total au structurilor de cazare, incluzând hoteluri, moteluri, vile, pensiuni, campinguri etc., este de aproape 8.000 de unităţi.