Ana Ularu joacă în noul film al regizoarei Susanne Bier, premiată cu Oscar

Actriţa româncă Ana Ularu filmează, zilele acestea, la Praga, pe platourile celei mai recente pelicule semnate de regizoarea daneză Susanne Bier, câştigătoarea de anul trecut a premiului Oscar pentru cel mai bun film într-o limbă străină (\"In a Better World\"). Ularu, în vârstă de 26 de ani, joacă alături de celebrii actori Bradley Cooper şi Jennifer Lawrence, interpreţii rolurilor principale. În film mai joacă Toby Jones, Rhys Ifans, Sam Reid şi Kim Bodnia.

Ularu a primit, anul acesta, trofeul Shooting Stars la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin, dar şi premiul Gopo pentru cea mai bună actriţă într-un rol principal (\"Periferic\").

Filmul Susannei Bier, \"Serena\", este o dramă plasată în timpul crizei economice interbelice, în statul american Carolina de Nord. Lungmetrajul va fi lansat în cinematografe în 2013.

În film, Ana Ularu o interpretează pe Rachel Hermann, mama copilului lui George Pemberton (Bradley Cooper) şi femeia care credea că îi va fi aleasă, dar ajunge să fie ilegitimă şi ameninţată. \"E un rol cu foarte multă emoţie, un personaj care îşi descoperă puterea şi determinarea prin intermediul instinctului de supravieţuire, unul din eroii subtili ai literaturii\", spune Ana. \"Şi e o plăcere să construiesc raportul de puteri şi traiectoria lui Rachel, mai ales fiind antagonista Serenei (Jennifer Lawrence), alături de o regizoare pe care o ador\", povesteşte actriţa.

Scenariul filmului este o adaptare a romanului omonim scris de poetul şi romancierul american Ron Rash, inclus pe lista nominalizaţilor la premiul PEN/Faulkner din 2009. Adaptarea este semnată de scenaristul Christopher Kyle (\"Alexander\", 2004).

\"Serena\" este o coproducţie 2929 Productions, Chockstone Pictures şi Studio Canal - una dintre cele mai mari companii europene de coproducţie, distribuţie şi vânzare de filme.

Susanne Bier a regizat 11 lungmetraje, majoritatea producţii daneze. Cu drama \"Într-o lume mai bună/ In a Better World\" (2010), Bier a câştigat premiul Oscar şi premiul Academiei de Film Europene. \"Things We Lost in the Fire\" (2007), cu Halle Berry, Benicio del Toro şi David Duchovny în roluri principale, a fost singurul lungmetraj al lui Bier realizat în Statele Unite. \"All You Need is Love\", al 12-lea lungmetraj semnat de Susanne Bier, cu Pierce Brosnan în rolul principal, este în postproducţie şi va intra în cinematografe în luna august a acestui an.