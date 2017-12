Șeful SIE s-a apucat din nou de cumpărături

07:23:49 / 23 Iulie 2015

mai multi bani publici

Omu si-a schimbat tactica, sa deruteze adversaru, nu mai cumpara parfumuri dar vrea masini luxoase , ca astea nationale ii sta in gat. Macar de le-ar folosi pt. prinderea traficantilor, hotilor, violatorilor, criminalilor, dar Unguent si oamenii o sa isi intensifice toate eforturile asupra adversarilor politici, cum a fost in 2009 cu Geoana, l-a urmarit zi si noapte si apoi informatia ca fost noaptea la Vantu a dat-o basitului, tartorul romanilor. Si acum la fel, aduna, aduna si la nevoie le arata pisica. Regimul basit infloreste in regimul iohanist.