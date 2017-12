Șofer urmărit de polițiști

15:05:08 / 14 Ianuarie 2015

Mda

Oameni buni, nu are voie sa va opreasca daca nu aveti nici-o neregula la sistemul de lumini, parbriz crapat etc.. sau daca fac control in trafic trebuie sa aibe ceva la mana. Actionati in instanta si nu va lasati pacaliti de etilotest si daca aveti nereguli parasiti carosabilul si conformati-va cu semnalele politistilor pentru ca mai sunt sanse de scapare, dar cand fugiti si se cer intariri prin statie nu mai aveti scapare. Multa sanatate!