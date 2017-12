”American Sniper” rămâne pe primul loc în box office-ul nord-american

Filmul ”Lunetistul american / American Sniper”, regizat de Clint Eastwood, s-a menţinut pe primul loc în box office-ul nord-american, pentru al treilea weekend consecutiv, cu încasări de 31,8 milioane de dolari de vineri până duminică. Filmul este inspirat din povestea adevărată a lunetistului Chris Kyle, o adevărată legendă a armatei americane pentru modul în care a luptat în Irak, protejându-şi colegii de arme. Filmul prezintă atât faptele de război ale soldatului considerat cel mai eficient lunetist din istoria militară a SUA, cât şi lupta acestuia cu traumele cauzate de război şi încercarea de a fi un soţ şi un tată model. Rolul principal este jucat de Bradley Cooper. Potrivit presei americane, ”American Sniper” a devenit lungmetrajul cu cele mai mari încasări (248,9 milioane de dolari) din filmografia lui Clint Eastwood. De asemenea, acelaşi film a stabilit un nou record de box office pentru încasările obţinute de un film în weekendul cu gala Super Bowl.

În mod surprinzător, comedia de familie ”Paddington” a urcat o poziţie şi a ajuns pe locul al doilea, cu încasări de 8,5 milioane de dolari, în al treilea weekend de difuzare. Filmul SF ”Project Almanac”, regizat de Dean Israelite, a debutat pe locul al treilea în primul său weekend de proiecţii în cinematografele nord-americane, cu încasări de 8,5 milioane de dolari. Drama ”Black or White”, regizată de Mike Binder, a debutat pe locul al patrulea, cu încasări de 6,4 milioane de dolari. Thrillerul ”Băiatul din vecini / The Boy Next Door”, regizat de Rob Cohen, a coborât trei poziţii şi a ajuns pe locul al cincilea în topul încasărilor de peste weekend, cu 6 milioane de dolari. Comedia ”Nuntaşi de închiriat / The Wedding Ringer”, regizată de Jeremy Garelick, s-a clasat pe locul al şaselea în box office-ul nord-american, cu încasări de 5,7 milioane de dolari de vineri până duminică. ”Jocul codurilor / The Imitation Game”, care prezintă destinul incredibil al matematicianului britanic Alan Turing, savantul care a reuşit să descifreze codurile naziste, dar care a fost persecutat de guvernul din propria ţară pentru faptul că era homosexual, a pierdut o poziţie şi s-a clasat pe locul al şaptelea, cu încasări de 5,1 milioane de dolari de vineri până duminică. ”Taken 3: Teroare în L.A.”, cu Liam Neeson şi Maggie Grace, a coborât trei poziţii şi s-a clasat pe locul al optulea în topul încasărilor, cu 3,6 milioane de dolari în al patrulea weekend de difuzare. Animaţia ”Strange Magic”, regizată de Gary Rydstrom, a coborât două poziţii şi a ajuns pe locul al nouălea în topul încasărilor din box office-ul nord-american, cu 3,1 milioane de dolari.

Thrillerul ”The Loft”, care îi are în distribuţie pe actorii Karl Urban, James Marsden şi Wentworth Miller, a debutat la sfârşitul săptămânii trecute pe marile ecrane şi încheie topul 10 al box office-ului nord-american după ce a vândut bilete în valoare de 2,8 milioane de dolari.