Senatul a cerut, ieri, acordul Ministerului Apărării (MAp), pentru a prezenta premierului anexele raportului Comisiei de anchetă referitoare la presupusele centre de detenţie CIA de pe teritoriul României, o parte a acestor anexe aparţinînd MAp. Chestorul Senatului, Ioan Chelaru, a precizat că premierul Călin Popescu Tăriceanu a trimis Senatului o scrisoare în care a solicitat acestei Camere anexele raportului Comisiei de anchetă CIA, pe tema existenţei unor presupuse centre de detenţie CIA şi transferuri ilegale de deţinuţi în România. Potrivit lui Chelaru, Biroul Permanent a aprobat cererea primului-ministru, sub condiţia obţinerii unui acord de la MAp, deoarece o parte dintre documente se găsesc la acest minister. El a arătat că, în aceeaşi scrisoare, premierul a solicitat Comisiei de anchetă CIA să îşi continue activitatea. Chelaru atrage însă atenţia că respectiva comisie “şi-a încheiat într-un fel actvitatea, şi-a prezentat un raport, a fost aprobat de plen şi în nici un caz Guvernul nu poate dispune asupra unei comisii din subordinea Parlamentului”. Altfel spus, conducerea Senatului a respins solicitarea lui Tăriceanu privind reluarea anchetei parlamentare în cazul zborurilor CIA pe teritoriul României, iar anexele raportului elaborat deja de comisia care a investigat dosarul vor fi trimise şefului Executivului. Premierul a mai cerut Parlamentului, în martie, eventuale date noi în cazul centrelor CIA în România, dar conducerea Senatului a considerat, cu acea ocazie, că scrisoarea primului-ministru este o încercare de a pasa responsabilitatea faţă de solicitarea comisarului Franco Frattini. Reamintim că Ministerul Justiţiei (MJ) a primit, în martie, o scrisoare de la comisarului Frattini privind furnizarea de date legate de presupusa folosire a teritoriului românesc de către CIA pentru detenţia sau transferul unor suspecţi de terorism. Presa internaţională a preluat, la începutul anului, dezvăluirile unui oficial român făcute agenţiei Associated Press sub acoperirea anonimatului, potrivit cărora teritoriul ţării noastre a fost tranzitat de zboruri ilegale ale CIA, iar la baza Mihail Kogălniceanu au avut loc escale şi activităţi americane suspecte, ce ar avea legătură cu programul CIA de închisori secrete.