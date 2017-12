”Guvernul SUA răstoarnă Constituția”

Joi, 22 ianuarie, într-o ceremonie desfășurată la Berlin, fostul director tehnic al controversatei Agenții Naționale pentru Securitate a SUA, William Binney, a primit premiul Sam Adams pentru Integritate și Inteligență, o distincție acordată în trecut acelor avertizori de integritate precum Edward Snowden sau Chelsea Manning, pentru corectitudinea demonstrată spre binele omenirii prin dezvăluirile făcute pentru a atrage atenția guvernelor lumii asupra greșelilor făcute sau direcțiilor eronate de orientare a politicii lor. Laureatul din acest an al respectivei distincții, William Binney, afirmă că noua sa slujbă este de a face Guvernul SUA mai onest, determinându-l să accepte adevărul în mod public și să prevină orice viitoare violare a drepturilor în SUA. Un reporter al site-ului de știri Russia Today l-a intervievat pe proaspătul laureat al Sam Adams Award:

RT: Cum vă simțiți acum că ați intrat în posesia acestei distincții?

William Binney: Este o mare onoare să fii recunoscut de un număr de personalități care, practic, la un moment dat, și-au sacrificat viețile, dezvăluind adevărul opiniei publice.

RT: Asta ați făcut și dvs., ați sacrificat totul?

WB: Am fost în situația de a face asta pentru că au fost persoane care au încercat să mă persecute. Au fabricat probe pentru a mă acuza și a mă băga la închisoare, alături de alte persoane care au încercat să readucă SUA pe drumul drept care presupune respectarea legilor pe care această țară le are. Noi am încercat să aducem adevărul în fața congresmenilor, pentru ca aceștia să recunoască tot ce se întâmplă și să încerce să corecteze toate erorile făcute de Guvern. Din păcate, acest lucru a dus la dorința lor de a ne băga după gratii până la 35 de ani.

RT: Ce ați afirmat, ce problemă care nu v-a plăcut ați încercat să schimbați prin intermediul congresmenilor?

WB: Am prezentat începuturile colectării de date de la fiecare cetățean, mai întâi din SUA și apoi din toată lumea. A fost vorba inițial despre violarea Constituției SUA, amendamentele 1, 4 și 5. Până la urmă au violat și al 6-lea amendament, nedând dreptul la proces cetățenilor care s-au simțit nedreptățiți de acest program de colectare de date. Deci, ei au răsturnat toată Constituția, principiile fundamentale ale țării noastre. Totul a început în octombrie 2001 și, de atunci, noi încercăm să cerem Guvernului să recunoască asta și să treacă la acțiune, adică să își facă treaba, să apere valorile Constituției.

RT: Ați încercat să abordați această chestiune mai întâi din interior, dar nu ați fost ascultat, nu-i așa?

WB: Am ajuns în situația în care ei au înțeles că devenim enervanți pentru ei și în acel moment au trimis FBI-ul pentru a fabrica probe împotriva noastră.

RT: Ce a însemnat asta pentru viața dvs.?

WB: Mi s-au anulat o serie de posibilități. Nu puteam să îmi găsesc o slujbă nicăieri, la fel ca și alți avertizori de integritate. De exemplu, dacă totuși erai angajat, erai concediat în scurt timp. Mi s-a distrus, practic, viața profesională.

RT: Ce planuri de viitor aveți?

WB: Noua mea slujbă este de a face Guvernul onest și de a-l determina să își asume public erorile. Am încercat să ascundem prea multe, prea mult timp. S-au ascuns în spatele... vălului secret, încercând să facă multe lucruri în secret: tortură, violări ale drepturilor constituționale individuale, spionarea tuturor, răpiri. Au făcut tot felul de lucruri pe care țara mea niciodată nu le-ar fi susținut sau făcut.

RT: De ce credeți că Guvernul continuă să meargă în direcția asta? Credeți că este din cauza unei lipse de informare a societății americane?

WB: Sunt aproape sigur că eu și alți avertizori de integritate reușim să facem diferența. Adică, oamenii devin tot mai conștienți de faptul că, în țara noastră, Congresul deja a început să repare lucrurile, dar foarte încet, luând-o în direcția bună. Totuși, este greu de înțeles cum poate cineva ales de popor să violeze Constituția pe care ar trebui să o apere și să o respecte. Este total neamerican să faci asta. Cred că în sinea lor se amăgesc că fac asta pentru binele tuturor. De fapt, ei nu știu cum să oprească terorismul sau orice altă amenințare.

RT: Vedeți schimbări concrete în următorii 10 ani datorită a ceea ce ați făcut dvs.?

WB: Văd inițiative apărând. De exemplu, anul trecut, Congresul a încercat să oprească finanțarea NSA. Nu a reușit, însă este un început bun. Acum încearcă să rezolve asta prin legislație. Noi încercăm să sprijinim acest proces prin discuții cu orice congresman dispus să ne asculte și să ne dea crezare. De fapt, în ianuarie anul trecut, am trimis președintelui 21 de recomandări privind NSA, explicând că acesta ar fi modul de rezolvare a situației create de scandalul interceptărilor și de a reveni la onorarea legilor constituționale ale acestei țări.