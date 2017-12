”The King\'s Speech”, marele învingător la gala BIFA 2010

Pelicula ”The King\'s Speech”, în care Colin Firth interpretează rolul regelui George al VI-lea, care îşi învinge bâlbâiala şi îşi asumă pe deplin rolul de rege al Marii Britanii în vreme de război, a fost recompensată, duminică, cu cinci trofee la gala British Independent Film Awards (BIFA). Acest lungmetraj, despre care presa internaţională afirmă deja că ar fi unul dintre candidaţii cu şanse majore la viitoarele premii Oscar, a triumfat la categoria Cel mai bun film britanic independent. Colin Firth s-a impus la categoria Cel mai bun actor, Helena Bonham Carter şi Geoffrey Rush s-au impus la categoriile Cea mai bună actriţă în rol secundar, respectiv Cel mai bun actor în rol secundar, iar David Seidler a fost votat Cel mai bun scenarist. Carey Mulligan a obţinut premiul categoriei Cea mai bună actriţă în rol principal, graţie evoluţiei din filmul ”Never Let Me Go”, o adaptare a romanului omonim scris de Kazuo Ishiguro. Gareth Edwards s-a impus la categoria Cel mai bun regizor\", cu filmul său de debut ”Monsters”, un lungmetraj SF realizat cu un buget minuscul. La categoria Cel mai bun film străin independent a triumfat drama franceză ”Profetul”, de Jacques Audiard, iar la categoria Cel mai bun documentar s-a impus ”Enemies of the People”, un film regizat de Rob Lemkin şi Thet Sambath, despre crimele, execuţiile în masă şi gropile comune din Cambodgia.

În domeniul premiilor onorifice, actorul Daniel Day-Lewis a fost recompensat cu The Richard Harris Award, iar Michael Caine a primit The Variety Award.