Andreea Bănică, în topul celor mai bine plătiţi artişti de Revelion

Ca în fiecare sfârşit de an, pentru o mare parte a artiştilor din România, „contul se îngraşă în ajun” destul de serios. Banii au curs, petrecerile s-au dus, iar acum este momentul să urce pe scenă... contabilii şi să tragă linie. Deşi 2011 a fost an de criză la români, zecile de mii de euro s-au strâns atunci când a fost cazul, dar au existat, totuşi, şi artişti precum Ştefan Bănică sau Inna, care şi-au permis să stea acasă, la final de an şi de sărbătorile de iarnă.

Pe locul I în top-ul câştigurilor se află Smiley, care şi-a rotunjit veniturile în seara dintre ani cu peste 30.000 de euro din patru concerte. Anda Adam ocupă locul al doilea în clasament, urmată de constănţeanca Andreea Bănică, ambele obţinând câştiguri de peste 20.000 de euro. Anna Lesko se află pe locul al patrulea, tot cu 20.000 de euro, după o noapte pe... fugă, între Târgovişte şi Capitală. Locul cinci este ocupat de constănţeanul Mihai Trăistariu, cu 15.000 de euro adjudecaţi după cinci concerte diferite, în noaptea de Revelion, iar pe locul al şaselea se află Nico, tot cu 15.000 de euro. Aceeaşi sumă a câştigat şi cuplul Sylvia & Rynoo, care se află pe locul şapte, iar 14.000 de euro ar fi câştigat Lavinia, care se află pe locul opt. Locul nouă este ocupat de proaspăta mămică Elena Gheorghe, cu 10.000 de euro, iar pe locul zece, cu aceeaşi sumă adjudecată în Italia, se află Daniela Gyorfi.