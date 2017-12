Andrei Leonte este câştigătorul X Factor

Românii au ales, în debutul Noului An, vocea X Factor, celebra competiţie muzicală difuzată de Antena1. Câştigătorul ultimei gale şi evident, al premiului cel mare de 200.000 de euro, a fost desemnat concurentul Andrei Leonte. Acesta a reuşit să acumuleze 51% din voturi, surclasându-i pe contracandidaţii Alin Văduva şi Iulian Vasile. Fiecare dintre cei trei finalişti au interpretat, în seara de 1 ianuarie, câte trei piese dedicate celor care şi-au exprimat voturile. Andrei a reuşit să smulgă rafale de aplauze, după ce a interpretat într-o manieră sensibilă şi originală piesa „Someone Like You”, din repertoriul cântăreţei britanice Adele. La final, copleşit de emoţie, acesta a declarat că intenţionează să-şi aducă părinţii în ţară, pentru că acum are puterea financiară de a-i susţine să renunţe la munca grea din Italia.

SUCCES PRIN EVOLUŢIE IMPUNĂTOARE La X Factor, Andrei s-a făcut remarcat încă de la audiţii, când a cântat aproape fără greşeală piesa trupei The Script, „The Man Who Can’t Be Moved”, venind pe scenă cu o fotografie a actriţei Natalie Portman. A confirmat apoi, în celelalte etape, că are o voce deosebită şi o charismă pe măsură şi a ajuns astfel în galele live X Factor, zece la număr. În niciuna dintre ele, Andrei nu a fost în pericolul eliminării, publicul salvându-l de fiecare dată de la duel. Dacă, la început, a fost băiatul sensibil care a cântat balade, Andrei a arătat apoi că are câte ceva din personalitatea fiecărui mare artist. A încercat să fie pentru o seară Bon Jovi, Adam Levine, Tudor Chirilă sau George Michael, însă cel mai bine i s-au potrivit melodiile sensibile, pentru că, aşa cum Paula Seling a spus în repetate rânduri, Andrei are o forță extraordinară de a transmite emoţie pe scenă.

ARTIST SUPUS LA ÎN CERCĂRI Viaţa lui Andrei Leonte s-a schimbat începând cu 1 ianuarie, acesta reuşind să îşi îndeplinească cel mai mare vis al său. Andrei este din Iaşi, dar a studiat în Bucureşti, locul în care a şi venit la audiţii. A absolvit Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice a Universităţii Bucureşti şi chiar în toamna acestui an, când a aflat că este unul dintre finaliştii X Factor, a fost admis şi la un masterat cu acelaşi profil. Dintotdeauna i-a plăcut să cânte, însă prima oară când a cântat în public a fost la Balul Bobocilor din liceu, la proba de Mister Boboc. A fost un moment nepregătit, iar reacţia sălii a fost foarte bună. De atunci s-a apucat de canto. Viaţa lui a fost presărată şi cu momente foarte dificile. Părinţii lui au fost nevoiţi să plece la muncă în Italia, pentru că, la un moment dat, printr-o escrocherie imobiliară, au rămas fără casă, iar el a trebuit să se mute cu chirie. Acum, însă, Andrei îşi poate gestiona o viaţă normală şi poate accede cu răbdare la o carieră artistică de succes.