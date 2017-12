Angajatorii constănţeni caută ingineri şi economişti

Găsirea unei slujbe potrivite este o problemă cu care se confruntă orice tînăr ieşit de pe băncile şcolii, mai ales că mulţi sînt refuzaţi de angajatori din cauza lipsei de experienţă. Mai este apoi şi problema studiilor, însă atunci cînd această regulă este contrazisă în practică, fie patronii au propriile nemulţumiri legate de faptul că tinerii nu tratează cu seriozitate locul de muncă, fie aceştia invocă lipsa oportunităţilor în meseriile pentru care s-au pregătit şi "migrează" către domenii mai bănoase. Din datele puse la dispoziţie de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Constanţa rezultă că printre cei mai căutaţi absolvenţi cu studii superioare se numără inginerii şi economiştii. La mare preţ sînt şi informaticienii şi inspectorii de resurse umane, însă chiar dacă la angajare nivelul de salarizare nu este unul foarte mare, reprezentanţii AJOFM susţin că şansele privind creşterea remuneraţiei ţin de obţinerea experienţei şi a specializărilor la locul de muncă. "Dacă firmele în construcţii angajează ingineri tineri pe şantiere cu salarii de cel puţin şapte milioane de lei vechi, în sistemul bancar salariaţii pot cîştiga chiar şi dublu. Totul se face în funcţie de experienţă şi de pregătirea profesională, însă indiferent dacă au sau nu studii superioare, foarte mulţi tineri vor să îşi îmbunătăţească pregătirea prin intermediul cursurilor organizate de propriile firme", a declarat directorul executiv al AJOFM Constanţa, Emilia Murineanu.

Deşi România se confruntă cu un deficit de personal specializat, foarte mulţi tineri plecînd peste hotare în căutarea unei vieţi mai bune, programele sociale derulate la nivel judeţean au avut rezultatele scontate, Constanţa înregistrînd cea mai mică rată a şomajului din ultimii şase ani. "Am reuşit să ne încadrăm sub nivelul prognozat la nivel naţional şi să impunem un echilibru pe piaţa forţei de muncă. Pe lîngă cei 300 de tineri cu studii superioare, încadraţi în muncă doar în ultimele luni, am organizat 13 cursuri de formare profesională pentru aproape 500 de constănţeni. Aşa se face că dacă în 2005 aveam un nivel al şomajului de 4,7%, în această lună avem doar 3,1%", a încheiat Emilia Murineanu.