Angela Gheorghiu cântă la Ateneu pentru „Colectiv”

Celebra soprană Angela Gheorghiu va susţine un concert umanitar pe 29 noiembrie, de la ora 19.30, la Ateneul Român din Bucureşti, cu scopul de a strânge fonduri necesare tratamentului reparator al victimelor incendiului din clubul „Colectiv”. Concertul se va desfășura sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare, cu participarea Corului și Orchestrei Filarmonice „George Enescu”. Biletele pentru acest eveniment caritabil au preț unic: 315 lei. Ele pot fi achiziţionate online, din reţelele biletoo.ro şi bilet.ro, dar şi din librăriile Librarium şi Eminescu, magazinele Flanco, Palatul Naţional al Copiilor şi magazinul BiletFan - staţia de metrou Unirii 1.

„CRED ÎN PUTEREA MUZICII DE A ADUCE ALINARE ŞI SPERANŢĂ” „Tragedia de la clubul „Colectiv“ a afectat vieţile atâtor tineri pe care îi unise, de fapt, dragostea pentru muzică. În faţa unei asemenea suferinţe, m-am simţit într-o primă instanţă neputincioasă, pentru că nu sunt medic şi nu am putut să ajut direct şi imediat, aşa cum mi-aş fi dorit. Însă cred în puterea muzicii de a aduce alinare şi speranţă, de a vindeca suflete şi a întări încrederea în umanitate şi de aceea am iniţiat acest concert. Sper ca toţi cei care vor fi „ESTE TIMPUL SĂ TRECEM LA FAPTE NOBILE, E TIMPUL SĂ FIM SOLIDARI, E TIMPUL SĂ FIM MAI BUNI, MAI IMPLICAŢI, MAI OMENOŞI” „Nu pot să nu mă gândesc nu numai la victime, dar şi la rudele şi prietenii acestora, afectaţi, la rândul lor, de tragedia de la clubul „Colectiv”. Ei toţi au nevoie de acum încolo de susţinerea întregii societăţi româneşti, de promisiunea că asemenea dezastre nu se vor mai repeta. Fiecare dintre noi, de la mic la mare, e dator să fie profesionist şi responsabil, orice ar face, orice rol ar juca, nu numai pentru sine, dar şi pentru cei din jur. Este timpul să trecem la fapte nobile, e timpul să fim solidari, e timpul să fim mai buni, mai implicaţi, mai omenoşi. Omenesc este ca, în asemenea momente, să se implice toţi oamenii de cultură din România, să dăruiască fiecare ce are mai bun semenilor săi, pentru a fi bune şi importante exemple de urmat. Noi, muzicienii, nu trebuie să uităm niciodată că muzica este limbajul internaţional pentru suflete, că uneşte spirite şi culturi diferite şi că poate şi trebuie să fie parte din vindecare - nu numai a indivizilor, ci şi a societăţilor”, a mai spus Gheorghiu.

Partener al evenimentului, pentru strângerea şi distribuirea fondurilor adunate, este Fundaţia „Preţuieşte Viaţa”, condusă de Andreea Marin.

