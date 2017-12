Anghel Iordănescu a anunțat lotul pentru EURO 2016

08:00:56 / 01 Iunie 2016

Iordanescu

Antrenorul nationalei a facut tot ce i-a stat in putere sa-si puna toata lumea in cap,de la simpli microbisti,laziaristi sau specialisti. Daca as fi fost in locul sau,pentru obisnuirea cu atmosfera din lot,as fi luat si 2-3 jucatori sub 20 ani(Florin Tanase,Andrei Ivan) pentru ca in cele 3,eventul 4 meciuri,tot nu va folosi mai mult de 15-16 jucatori.