Anghel Iordănescu, prezent la prima sesiune oficială a programului „MasterClass F.C. Farul Constanța”

Desemnat „Antrenorul Român al Secolului XX”, Anghel Iordănescu a participat sâmbătă, în sala „Remus Opreanu” din cadrul Consiliului Județean Constanța, la prima sesiune oficială a programului „MasterClass F.C. Farul Constanța”, un program dedicat oamenilor de sport din județul Constanța. La invitaţia lui Ciprian Marica, Anghel Iordănescu a dialogat cu profesori de Educaţie Fizică şi Sport, antrenori, jucători, cu toţii fiind interesaţi de secretele succesului în cariera sportivă a „Generalului”. La această întâlnire au participat şi reprezentanţi ai Asociaţiei Judeţene de Fotbal şi ai Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa.

Prin acest program se doreşte un schimb de experiență cu profesioniști de top din fotbalul românesc și internațional, Ciprian Marica sperând ca tradiţia fotbalului constănțean să fie dusă mai departe de cei care sunt implicaţi în prezent în desfăşurarea activităţii sportive în cadrul cluburilor.

„Îi mulţumesc antrenorului care m-a promovat la o vârstă fragedă la echipa naţională şi pentru faptul că a venit aici şi a povestit profesorilor şi oamenilor de sport din oraşul şi judeţul Constanţa despre ceea ce înseamnă fotbalul, performanţa, o idee şi o filosofie de joc”, a spus Ciprian Marica.

„Este un lucru esenţial în sport: dacă ai ochi buni, se pot descoperi talente de care are nevoie sportul românesc. Eu am încredere că oamenii tineri doresc să înveţe, doresc să progreseze şi sunt convins că ei caute să afle toate informaţiile de la oamenii pe care ei îi consideră că sunt pricepuţi. Mă bucur că în momentul de faţă, oameni cu mult bun simţ s-au întors la sport şi vor să ajute, şi mă refer la Ciprian, care vrea să ajute Farul, pentru că Farul a reprezentat şi sper să reprezinte şi de acum încolo ceva pentru sportul românesc. Nu am să uit ce mari jucători au plecat de aici. Mă refer aici la regretatul Antonescu, la Marin Tufan, la Fane Petcu, Constantinescu, sunt foarte mulţi jucători care au făcut performanţă”, a declarat Anghel Iordănescu.