Anorthosis, “teroarea” Europei!

Incredibil, dar adevărat! Campioana Ciprului - Anorthosis Famagusta - este lidera unei grupe în care mai găsim pe Inter, Werder şi Panathinaikos!!! Iar peste trei săptămîni Anorthosis va juca derby-ul grupei pe “San Siro” din Milano!!! După ce Olympiakos a fost învinsă cu 3-0 în Cipru, Panathinaikos s-a prezentat “ceva mai bine” - adică a reuşit să înscrie golul de onoare, dar a încasat tot trei goluri! La Milano, Inter a… cîştigat un punct în meciul cu Werder, Pizarro ratînd cîteva ocazii monumentale! În Grupa D, Liverpool şi Atletico continuă cap la cap, dubla dispută dintre ele urmînd să decidă poziţiile din fruntea clasamentului. Golul lui Gerrard a fost al 100-lea înscris pentru Liverpool! Sporting a trecut de FC Basel conform aşteptărilor, în timp ce Barca s-a impus cu multă şansă la Doneţk. O gafă uriaşă a portarului Piatov şi o execuţie de excepţie a lui Messi au adus o nesperată victorie pentru spanioli. Şi - probabil - demiterea lui Lucescu! În sfîrşit, victorie norocoasă pentru AS Roma, ca şi inexistentă în prima repriză. Eliminarea lui Henrique (min.36) a schimbat radical aspectul jocului, italienii reuşind prima victorie în UCL.

Rezultatele de miercuri - Grupa A: CFR Cluj - Chelsea 0-0, Bordeaux - AS Roma 1-3 (Gourcuff 16 / Vucinic 64, Baptista 71, 83); Grupa B: Anorthosis Famagusta - Panathinaikos Atena 3-1 (Sarriegi 11-autogol, Dobrasinovic 15, Taher 78 / Salpingidis 28-pen.), Inter Milano - Werder Bremen 1-1 (Maicon 13 / Pizarro 62); Grupa C: Sporting Lisabona - FC Basel 2-0 (Zanni 55-autogol, Derlei 86), Şahtior Doneţk - FC Barcelona 1-2 (Ilsinho 45 / Messi 87, 90); Grupa D: FC Liverpool - PSV Eindhoven 3-1 (Kuyt 4, R. Keane 34, Gerrard 76 / Koevermans 78), Atletico Madrid - Olympique Marseille 2-1 (Aguero 4, Raul Garcia 22 / M. Niang 16).

Jucătorii Barcelonei nu au fost fair-play

Antrenorul lui Şahtior Doneţk, Mircea Lucescu, a acuzat după înfrîngerea suferită pe teren propriu în faţa Barcelonei, scor 1-2, lipsa de fair-play a spaniolilor la golul egalizator. În min. 87, echipa gazdă a trimis balonul în afara terenului pentru că un jucător se afla la pământ, accidentat. Fotbaliştii Barcelonei nu au returnat mingea ucrainenilor, iar argentinianul Lionel Messi a reuşit să egaleze după o gafă a portarului Andrei Piatov. „Nu am mai trăit aşa ceva în viaţa mea. Este o ruşine ceea ce a făcut Barcelona. Şi pentru UEFA care apără principiile fair-play-ului… Am văzut cu toţii ce s-a întîmplat după ce mingea a ieşit în aut. Jucătorii noştri s-au oprit unde erau. Portarul nostru a greşit din cauza lipsei de experienţă. Vorbesc despre asta pentru că îmi pasă şi cariera mea depinde de ea. Cred că am făcut un joc bun. Jucătorii noştri au arătat siguranţă. Barcelona este o echipă mare, dar toţi trebuie să fim profesionişti în toate situaţiile. În campionatul Spaniei, jucătorii Barcelonei îşi creează de obicei pînă la 25 de situaţii de gol în timpul unui meci. Azi, cu greu şi-au creat una. Am blocat toate zonele şi nu au putut face nimic. Dacă această situaţie, la care am fost martori astă-seară, s-ar fi întîmplat în Spania, acestei echipe nu i s-ar fi permis să părăsească oraşul. Ar fi fost foarte greu pentru ei să plece”, a spus Lucescu. Ghinionistul antrenor român nu este la prima astfel de întorsătură de situaţie pe final de meci. În optimile de finală ale Cupei UEFA, sezonul 2006-2007, ucrainenii au fost egalaţi de FC Sevilla în ultimul minut de joc, de portarul Andres Palop, şi au pierdut calificarea în sferturile de finală ale competiţiei.