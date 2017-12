Ansamblul „Dobrogeanca“ a sărbătorit Dragobetele

Ansamblul folcloric „Dobrogeanca“ al Centrului Cultural Ovidiu a reînviat, ieri, la Muzeul de Artă Populară din Constanţa, sărbătoarea Dragobetelui. Cei aproximativ 50 de membri ai grupului, coordonaţi de coregrafa Elena Dordea, au redat, prin dansul lor, bucuria de a trăi, ca un preambul al mult-aşteptatei primăveri. Sărbătoarea de Dragobete, reconstituită după cercetarea de teren şi după materiale documentare puse la dispoziţie de consultantul ştiinţific Crina Popescu, este un omagiu adus tinereţii şi vieţii. În tradiţia poporului român, Dragobetele deschidea calendarul pastoral. În lumea satului românesc, sărbătoarea era marcată, pe 24 februarie, în Oltenia, Muntenia şi Dobrogea şi pe 1 martie, în Moldova şi Bucovina.

Prin dansul lor, copiii şi tinerii au exprimat - acompaniaţi de lăutarul satului, nea Nelu - bucuria pe care o aduce cu sine sărbătoarea numită în popor şi „Cap de primăvară“. Timp de aproximativ jumătate de oră, membrii ansamblului „Dobrogeanca“ au demonstrat că tradiţiile populare reuşesc să mai stîrnească interesul celor tineri pentru folclor, graţie dăruirii şi profesionalismului unor oameni precum Elena Dordea. Directorul Muzeului de Artă Populară, dr. Maria Magiru, a apreciat în mod deosebit evoluţia tinerilor şi copiilor din cadrul grupului „Dobogeanca“. Aceasta le-a adresat invitaţia de a reveni în muzeul de etnografie pentru a prezenta publicului şi alte obiceiuri populare româneşti. Anul trecut, ansamblul „Dobrogeanca“ a reconstitut, la Muzeul de Artă Populară, obiceiul popular specific secerişului, „Drăgaica“.

Coregrafa ansamblului „Dobrogeanca“ din cadrul Centrului Cultural Ovidius, Elena Dordea, a mărturisit că a pune în scenă obiceiurile tradiţionale şi a stîrni şi menţine interesul acestora pentru tradiţie nu este un lucru uşor. Însă, pasiunea pe care o are pentru folclorul autentic o determină pe Elena Dordea (pentru care lucrarea lui Gheorghe Popescu-Judeţ „Jocuri populare dobrogene“ este o carte de căpătîi) să se dedice iniţierii tinerilor în tainele folclorului. Elena Dordea a absolvit Liceul de Artă din Constanţa, secţia coregrafie, dans clasic. „Nu am intrat în trupa maestrului Oleg Danovski pentru că mi-a plăcut mai mult folclorul“, a mărturisit Elena Dordea. Cooptată din clasa a XI-a în Ansambul „Brîuleţul“, după terminarea liceului, coregrafa a intrat în ansamblul profesionist „Plaiuri dobrogene“, în 1998, iar în acelaşi an a fost selectată de Marin Barbu şi Teodor Vasilescu pentru formarea unui grup de maeştri coregrafi. Licenţiată a Academiei de dansuri folclorice, coregrafa ansamblului „Dobrogeanca“ a absolvit şi Facultatea de Istorie a Universităţii „Ovidius”, secţia istorie contemporană, cu lucrarea coodonată de prof. univ. dr. Marian Cojoc, avînd ca temă arta în perioada comunistă.